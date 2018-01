Premierul Bulgariei: Vom incerca o normalizare a relatiilor cu Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in cariera sa politica, premierul Boiko Borisov tine un discurs in fata Parlamentului European. El nu a vorbit pana acum in fata deputatilor europeni, cu toate ca este un premier aflat deja la al treilea mandat, potrivit Rador care citeaza 24 Chasa .

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a declarat, miercuri, ca normalizarea relatiilor cu Rusia reprezinta o sarcina importanta pentru Uniunea Europeana, adaugind, totodata, ca Blocul comunitar trebuie sa-si consolideze capacitatile de aparare, potrivit site-ului agentiei Tass. Premierul Bulgariei sustine…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a declarat, miercuri, ca normalizarea relatiilor cu Rusia reprezinta o sarcina importanta pentru Uniunea Europeana, adaugand, totodata, ca Blocul comunitar trebuie sa-si consolideze capacitatile de aparare, potrivit site-ului agentiei Tass.

- Premierul irlandez Varadkar dezbate viitorul Europei cu deputații Premierul (Taoiseach) Republicii Irlanda Leo Varadkar va fi primul lider european care va dezbate viitorul UE cu deputații, miercuri dimineața. Deputații dezbat summitul UE și Brexit Marți dimineața, deputații dezbat rezultatele intalnirii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, cu secretarul general al Comisiei Europene, Alexander Italianer, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala, Corina…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan, transmite AFP. Reuniunea, programata la ora 20,00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile…

- Europa ar trebui sa fie interesata de imbunatatirea relatiilor dintre Rusia si SUA, iar solutionarea conflictului nord-coreean ar putea contribui in mod special la acest lucru, a declarat duminica ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala a UE pe 1 ianuarie, aspira sa arunce punti intre Estul si Vestul Europei, intre Turcia si Bruxelles, cu scopul de a forja compromisuri in mai multe dosare fierbinti, inclusiv in politica migratiei, relateaza AFP. Cea mai saraca membra a Uniunii Europene,…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- Din cauza ingrijorarii provocate de extinderea influentei Rusiei, Congresul SUA a solicitat sefului Pentagonului, James Mattis, sa pregateasca o analiza privind cooperarea militara a fiecarui stat din Balcanii de Vest cu Rusia. Mattis trebuie sa prezinte raportul Comisiilor de aparare si de politica…

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- In cadrul vizitei sale de lucru la Moscova, Igor Dodon a avut o intrevedere marti, 26 decembrie, cu presedintele Consiliului de Administrare al bancii comerciale ruse „Sberbank”, Gherman Gref. Cei doi au discutat despre „chestiuni legate de cooperarea economica dintre tarile noastre, atat la nivel interstatal,…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, va efectua o vizita de doua zile la Moscova, la invitația lui Vladimir Putin. Dodon va participa la o intalnire neformala a liderilor statelor CSI."Sunt planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei si al Intregii…

- In cadrul discursului rostit la postul TV NBC, Moon a declarat ca tara sa doreste reducerea tensiunii inaintea jocurilor olimpice de iarna ce se vor desfasura in Coreea de Sud, prin amanarea manevrelor militare comune. SABAH (Turcia), 20 decembrie 2017 - Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sustinand…

- Autoritatile de la Balti propun ca tomberoanele de gunoi sa fie ascunse in pamint. Un proiect in acest sens a fost aprobat in ajun de majoritatea consilierilor locali in cadrul unei sedinte a Consiliului urbanistic. Potrivit viceprimarului Igor Seremet, „in Europa si Rusia, o astfel de metoda este folosita…

- Participarea Spaniei la Mondialele de anul viitor, din Rusia, este pusa sub semnul intrebarii. Federația Spaniola de Fotbal (FEF) a primit o scrisoare agresiva din partea FIFA, in care este avertizata ca ingerinta guvernului spaniol in problemele fotbalului poate determina suspendarea federatiei…

- Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca Bulgaria, Romania si Croatia trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea Europeana nu pot exista state de rangul doi si nu este cinstit ca aceste state…

- Parlamentul European sustine aderarea Bulgariei, Croatiei si Romaniei la spatiul Schengen. Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca cele trei tari trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea…

- Viorica Dancila, lider al delegatiei eurodeputatilor social-democrati din Romania, atrage atentia, in Parlamentul European, ca Pilonul social european trebuie sa ofere un proiect pozitiv pentru toti cetatenii europeni, indiferent de regiunea in care locuiesc, fiind de dorit ca acesta sa se aplice in…

- Businessul rusesc continua sa fie gata de a investi in Republica Moldova, in ciuda tensiunilor politice din relațiile celor doua țari. Acest fapt a fost remarcat de catre membrul Consiliului coordonator al Uniunii Antreprenorilor „Rusia de Afaceri“ («Деловая Россия»), ambasadorul de afaceri al Federației…

- Intervenția eurodeputatului Victor Boștinaru a fost facuta in contextul unei dezbateri pe acest subiect, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, in prezența Ministrului adjunct pentru Afaceri Europene din partea Estoniei, Matti Maasikas și a Comisarului european pentru migratie si afaceri…

- Europa trebuie sa fie ferma fata de ''dictatura'' lui Nicolas Maduro, au pledat miercuri la Strasbourg opozantii venezueleni Julio Borges si Antonio Ledezma, in cadrul ceremoniei de primire a Premiului Saharov pentru ''libertate de gandire'', decernat de catre Parlamentul European, relateaza AFP,…

- Preafericitul Daniel a fost primit, sâmbata, de Kirill, capul Bisericii Ruse. Daniel se afla în Rusia, alaturi de capii altor biserici ortodoxe, la invitația șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, în prima vizita de acest fel a unui patriarh

- Trimisul special al AGERPRES, Marius Frațila, transmite: Parlamentul European a adoptat, joi, in sesiunea plenara de la Bruxelles, bugetul Uniunii Europene pentru 2018, al carui raportor a fost eurodeputatul roman Siegfried Mureșan (PMP), votul final pentru adoptare fiind programat pentru vineri.…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- Guvernul polonez și-a reluat miercuri demersurile pentru adoptarea controversatei reforme a sistemului judiciar, la patru luni dupa ce președintele Andrzej Duda s-a opus, prin veto, unui numar de doua propuneri, in urma unor ample proteste la nivel național și a atenționarilor din partea aliaților…

- Un sondaj realizat recent in cateva țari UE arata ca majoritatea europenilor iși doresc o normalizare a relațiilor cu Rusia, in pofida faptului ca elitele politice promoveaza politici contrare acestor aspirații

- Demisie pe Facebook Asadar, sambata, 18 noiembrie, europarlamentarul Sorin Moisa a anunțat, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca a decis sa iși prezinte demisia din PSD, precizand ca urmeaza sa se alature, ca independent, grupului PPE. "Demisia din PSD va fi insoțita de demisia imediata…

- Rusia s-a opus, joi, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, rezolutiei inaintate de SUA privind extinderea anchetei internationale cu privire la atacurile cu arme chimice din Siria, folosindu-se de dreptul sau de veto. ...

- Premierul bulgar Boiko Borisov a declarat joi ca tara sa îsi va îndeplini angajamentele fata de Comisia Europeana în cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) în domeniul justitiei, adaugând ca Bulgaria a

- Witold Waszczykowski a declarat ca nu ințelege 'pe ce baza' membrii Parlamentului European au dezbatut situația reformei judiciare din Polonia, in contextul in care modificarile legislative respective inca nu au fost aprobate de parlamentul de la Varșovia.Oficialul polonez a estimat ca…

- In intervenția sa din plen, vicepreședintele Comisiei pentru politica externa, europarlamentarul Andi Cristea a subliniat: “Este timpul sa luam la cunoștința opțiunile diferite ale celor șase state din Parteneriatul Estic și sa acționam. Nu mai putem ignora prapastia și divergențele in ceea ce privește…

- Trupele rusesti din apropierea coastei Marii Negre au efectuat exercitii cu un scenariu in care Rusia ar fi fost atacata cu o arma chimica sau nucleara, a anuntat armata tarii. Raspandite in trei regiuni rusesti intre Marea Neagra si Marea Caspica, exercitiile au implicat mai mult de 5.000 de militari,…

- Unele state membre UE, cum ar fi Polonia, Suedia si Lituania, solicita folosirea mai multor instrumente europene in lupta impotriva campaniilor de propaganda si dezinformare din partea unor tari ca Rusia. In opinia a opt ministri de externe, exista incercari ale unor "actori externi" de a induce neincredere…

- O echipa de specialiști creata de UE in 2015 pentru a detecta și combate atacurile Rusiei prin intermediul internetului a inregistrat lunile trecute o mare intensificare a campaniilor destinate agravarii crizei din Catalonia, scrie El Pais citat de Rador. Acest departament care depinde de Inaltul Comisar…

- Guvernul de la Sofia se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu comisarii europeni, pentru a raporta daca sunt pregatiti si capabili sa coordoneze eficient politicile UE in timpul presedintiei bulgare.Dupa aceasta intrevedere, Borisov si Juncker vor sustine…

- Rusia este convinsa ca o eventuala decizie a Ucrainei de a rupe relațiile diplomatice cu Moscova va afecta interesele cetațenilor ambelor țari și va afecta reglementarea conflictului din sud-estul Ucrainei, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus Vladimir Putin. „Daca de data…

- Fostul vicepresedinte al SUA, Joe Biden, l-a criticat puternic miercuri pe presedintele american Donald Trump, apreciind ca o Rusie mai sigura si mai hotarata ar interfera din nou in alegerile americane, potrivit AFP."Trebuie sa ne oprim cu aceste tweet-uri ... E copilaresc", a declarat Biden…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni in reuniunea Consiliului pentru drepturile omului (SPC) ca anumite forte colecteaza materialul biologic de la rusii de pe intreg teritoriul Federatiei Ruse, relateaza TASS si Sputnik, entitate media activa la nivel global si care este controlata de…

- NATO a transmis Rusiei, in cadrul reuniunii Consiliului NATO-Rusia, preocuparea in legatura cu diferențele majore pe care Alianța le-a constatat intre datele comunicate de Moscova despre anvergura recentelor manevre militare "Zapad" și cele reale, transmit agențiile AFP și

- Justiția este un domeniu în care Republica Moldova înregistreaza întârzieri. Daca s-ar reuși încheierea reformelor în domeniu, ar fi deschis accesul la cele 100 de milioane pe care Chișinaul trebuia sa le primeasca. Declarația a fost facuta de catre Norica…

- Tinerii din statele membre ale Uniunii Europene vor putea primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori in tarile din Uniune. Aceasta este propunerea unui program pilot, care dispune de un buget de 12 milioane de euro, informeaza Digi 24.Proiectul din cadrul Bugetului…

- Marți, Rusia a respins rezoluția care prevede extinderea mandatului grupului de experți care analizeaza informațiile despre atacurile chimice din Siria in vederea identificarii responsabililor. Acest grup, sau așa-numitul Mecanism comun a fost inființate in 2015 printr-o decizie a Consiliului de Securitate…

- Rusia a blocat marți prin veto un proiect de rezoluție prezentat de Statele Unite ale Americii in Consiliului de Securitate al ONU care viza prelungirea cu un an a anchetei privind utilizarea de arme chimice in Siria, relateaza AFP. Aceasta este a noua oara când Moscova și-a…

- "Cred ca Europolul ar trebui de asemenea implica"”, a afirmat acesta, dupa ce a solicitat autoritatilor sa intreprinda ”eforturile necesare” pentru a descoperi vinovatul.Tajani i-a adus un omagiu jurnalistei asasinate, declarand ca aceasta era "un militar ce lupta in prima linie pentru…

- Saptamana viitoare, la Strasbourg, Franta, va avea loc sedinta Comitetului interparlamentar Republica Moldova-UE. Vicepresedintele Parlamentului, Iurie Leanca, a declarat vineri seara, 20 octombrie, dupa o sedinta a Consiliului parlamentar pentru integrare europeana, ca a fost stablita o agenda care…