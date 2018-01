Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Administratia Donald Trump a retinut 65 de milioane de dolari din contributia SUA catre agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, cerand institutiei sa intreprinda o "reexaminare fundamentala", a anuntat Departamentul de Stat de la Washington. Autoritatile americane au notificat printr-o…

- Politologul rus și jurnalistul Oleg Bondarenko a fost respins de autoritatile germane pe aeroportul Tegel din Berlin, la cererea Poloniei fiindu-i interzis accesul in UE, anunta TASS. „La cererea Poloniei mi-au interzis intrarea in Uniunea Europeana, fara vreo explicație, interdicția este valabila timp…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a exprimat vineri dorinta presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene de ''normalizare'' a relatiilor cu Turcia vecina, ''fara a ascunde problemele'', relateaza AFP. ''Trebuie sa normalizam relatiile cu Turcia'', a estimat Borisov intr-o conferinta de presa…

- Sarbatorile de iarna au ajuns la final și sute de moldoveni pleaca inapoi la munca in Uniunea Europeana și Rusia. Ei spun ca sunt nevoiti sa mearga peste hotare pentru a-si intretine familiile și a-i ajuta pe parinți.

- Partidul National Liberal (PNL) sustine restructurarea Guvernului la 14 - 15 ministere, a afirmat, joi, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "PNL propune, in cazul in care Tudose nu stie sau nu poate sau nu vrea sa vina cu un proiect serios de restructurare, un Guvern, asa cum este…

- Evoluții recente: in Europa și Asia Centrala, creșterea economica a inregistrat o evoluție pozitiva in 2017, peste așteptari, de 3,7% comparativ cu nivelul de 1,7% inregistrat in anul precedent. Acest progres se manifesta dupa trei ani de creștere sub medie, manifestata ulterior prabușirii prețului…

- Rusia si Iranul trebuie sa-si indeplineasca sarcinile si sa impiedice lovituri ale fortelor guvernamentale siriene in provincia Idlib, a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa proguvernamentale Anadolu,…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, joi, ca relatiile tarii sale cu Rusia trebuie sa fie resetate pe toate nivelurile, adaugand ca Republica Moldova nu va putea supravietui ca stat fara parteneriatul strategic cu Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- În perioada 18 - 24 decembrie 2017, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 319 768 traversari, dintre care un numar de 166 858 treceri pe sensul de intrare în R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 80 419 traversari, fiind semnalat…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca Romania si-a asumat niste angajamente la aderarea in Uniunea Europeana care trebuie respectate, nefiind vorba despre niciun ”atac la suveranitatea Romaniei”. Chirica sustine ca in acest moment, situatia Romaniei este mai rea decat a Poloniei."Situatia…

- Ksenia Sobceak, principalul contracandidat al lui Vladimir Putin la alegerile din martie 2018 (foto: The Independent) La 18 martie 2018 vor avea loc alegeri prezidentiale in Federatia Rusa, in conditiile unei conduceri autoritare a statului din partea presedintelui Vladimir Putin, a izolarii internationale…

- Igor Dodon a declarat ca rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova este o noua provocare a guvernarii proeuropene de la Chisinau. El s-a aratat indignat de aceasta decizie si a subliniat ca ea va influenta negativ relatiile moldo-ruse.

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, decisa dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, Brexit si alegerea lui Donald Trump, scrie AFP, citata de Agerpres.

- De-a lungul Europei de Est, de la Praga si pana la Bucuresti, are loc o crestere exploziva a lanturilor de cafenele precum Starbucks si McCafe, piata de cafea inregistrand anul trecut in regiune o crestere de 5,3% , pana la 7,45 miliarde de dolari, potrivit datelor Euromonitor International, preluate…

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza, joi, la Bruxelles, pentru summitul Consiliului European din perioada 14-15 decembrie, dupa esecul inregistrat in Camera Comunelor privind votul pentru procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul BBC News. Camera…

- În ultimele 24 de ore cinci cetațeni moldoveni au primit refuz de intrare în Federația Rusa, iar alți patru conaționali au fost deportați din Uniunea Europeana, trasnmite stirilocale.md Potrivit Poliției de Frontiera, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit…

- Un medic consacrat din Rusia a creat o rețeta care poate reduce la normal funcțiile inimii, poate curața corpul de toxine, poate reduce colesterolul, prevenind, totodata, și apariția tumorilor.

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, aflat într-o vizita în SUA, s-a întâlnit cu mai mulți senatori și congresmeni americani. Potrivit unui comunicat al PDM, discutiile s-au axat pe subiecte de interes international, cu accent pe situatia din Republica…

- Noul ambasador american in Rusia, Jon Huntsman, a declarat luni intr-un interviu acordat ziarului financiar rus Vedomosti ca unul dintre motivele racirii relatiilor dintre cele doua tari a fost "ingerinta" Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA in 2016, potrivit RIA Novosti."Nu as vrea…

- Irlanda de Nord trebuie sa paraseasca Uniunea Europeana in aceiași termeni ca restul Regatului Unit, a susținut luni Arlene Foster, lidera Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formațiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic…

- Comunicat de presa: Sunt roman, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila, textila si alimentara in Rusia, republicile ex-sovietice, Europa, Asia si America. Exista informatii clare despre faptul ca Romania primeste directive de la Bruxelles prin care se „dicteaza” ca producatorii romani…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Uniunea Europeana este din ce in ce mai dispusa sa accepte aderarea statelor balcanice la Blocul comunitar, ceea ce ar ajuta la asigurarea pacii in regiune si la dezvoltarea UE, a declarat marti comisarul european pentru integrare, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Potrivit lui Dodon, dezamagirea europenilor fața de Chișinau e constanta, iar șansele Republicii Moldova de a se integra in UE sunt egale cu zero in urmatoarele decenii. In opinia sa, se adeverește faptul ca pana acum guvernarile proeuropene au promovat o 'geopolitica a iluziilor'. In mesajul…

- "Am investit deja aproximativ 700 de milioane de lire sterline pentru pregatirile de Brexit ... iar astazi alocam alte trei miliarde de lire pentru urmatorii doi ani. Guvernul se pregateste pentru fiecare deznodamant posibil. Unul dintre cele mai importante stimulente care pot fi oferite mediului…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- Relatiile moldo-poloneze si posibilitatile de dezvoltare a acestora au fost discutate de prim-ministrul Pavel Filip si noul Ambasador al Republicii Polonia in tara noastra, Bartlomiej Zdaniuk.

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potential', decat un partener in construirea securitatii europene, a declarat directorul serviciului german de informatii externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exercitii militare Zapad, desfasurate in septembrie de Rusia, au aratat un nivel…

- Doua dintre cele mai mari evenimente ale anului 2016, referendumul britanic pentru separarea de Uniunea Europeana si alegerile prezindentiale din SUA, acolo unde Donald Trump a invins-o pe Hillary Clinton, au fost influentate in sfera online de catre rusi.

- Un grup de 10 producatori și exportatori de struguri de masa din Republica Moldova participa în perioada 14 -16 noiembrie curent la un eveniment de format B2B (business to business) organizat de piața en-gros de fructe și legume Bronisze din Polonia. În cadrul evenimentului antreprenorii…

- Circa 45.000 de mesaje au fost postate de pe conturi de Twitter rusești despre Brexit cu circa 48 de ore inainte de referendumul de anul trecut din Marea Britanie, in incercarea de a semana discordie in timpul votului privind ieșirea țarii din Uniunea Europeana, scrie miercuri The Times, relateaza…

- Uniunea Europeana este cel mai mare investitor din Moldova. 60 la suta din capitalul strain vine din țarile comunitare, in timp ce din Rusia - putin peste un sfert. Statele Unite inregistreaza o cota de doar doua procente.

- Comisia Europeana a lansat vineri o serie de consultari pentru facilitarea si accelerarea deplasarii trupelor si a echipamentelor militare, in prezent impiedicata de obstacole administrative si logistice, ceea ce face Uniunea Europeana "mai vulnerabila", relateaza AFP. UE, care doreste sa relanseze…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential...

- Afirmatia guvernului britanic potrivit careia o intelegere de Brexit privind drepturile cetatenilor este "foarte aproape" este una falsa, iar oferta Londrei privind un sistem simplificat pentru cetatenii europeni este inadecvata, a avertizat joi Parlamentul European, relateaza site-ul The Guardian.…

- UPDATE 17:10 Parlamentul Scotiei a fost redeschis dupa alerta de securitate declansata in contextul depistarii a trei plicuri care contineau o substanta suspecta, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. Serviciile de securitate britanice au stabilit ca nu exista niciun pericol si au…

- Fost bancher si expert pe relatiile cu Moscova, Carter Page a declarat, saptamana trecuta, in fata Comisiei pentru Informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor, ca a avut un contact "succint" cu Arkadi Dvorkovich, vicepremier rus, in cursul unei vizite "private" la Moscova, care a avut loc in…

- „În Statele Unite ale Americii suntem martorii începutului noului razboi hibrid al sec. 21 – ciberatacuri, dezinformari, scheme financiare, manipulari în social media și corupție – o combinație de arme în fața carora Vestul înca nu a gasit instrumente…

- Trump la un an de la alegeri: contestat de americani, dispretuit de vest-europeni, ignorat si batjocorit de nord-coreeni. Ce garantii mai ofera astazi Statele Unite lumii libere? Statele Unite, care au inspirat si condus cu succes Occidentul si aranjamentele internationale dupa Al Doilea Razboi…

- Barbatul cecen acuzat ca ar fi planuit asasinarea presedintelui rus Vladimir Putin a fost ranit in urma unui atac produs luni langa capitala ucraineana Kiev, iar sotia acestuia a fost impuscata mortal, a anuntat ministerul ucrainean de Interne. Amina Okuieva si Adam Osmaiev se aflau intr-o…

- Ora de vara e subiect de dezbateri serioase. Sunt din ce in ce mai multe țari din Uniunea Europeana care ar vrea sa renunțe. Polonia și Finlanda au declanșat diverse acțiuni in acest sens, iar dezbaterea a ajuns și in Parlamentul European. Un reportaj realizat de corespondenții TVR.

- 'Turcia nu depinde de Europa, de fapt Europa este cea care este dependenta', a apreciat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un discurs susținut la Ankara, el considerand totodata ca aderarea țarii sale la Uniunea Europeana este o soluție pentru 'problemele cronice' ale blocului comunitar…