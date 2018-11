Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Gestul sau a fost urmat la scurt timp de cel al ministrului Muncii, Esther McVey.

- Premierul britanic Theresa May și-a aparat joi seara proiectul de acord pentru divorțul de Bruxelles, spunand ca acesta va asigura un viitor bun pentru Marea Britanie și ca este in cele mai bune interese ale alegatorilor, relateaza Reuters. Asta in contextul in care mai mulți parlamentari și-au dat…

- Ministrul britanic pentru Brexit Dominic Raab si-a dat demisia joi provocand agitatie in guvernul prim-ministrului Theresa May, dupa ce aceasta a incheiat un acord privind iesirea Marii Britanii din UE care a fost criticat dur de oponenti, aliati si membri ai partidului sau, relateaza Reuters si…

- Ministrul britanic pentru Brexit Dominic Raab si-a dat demisia joi in semn de protest fata de acordul prim-ministrului Theresa May pentru iesirea din UE, relateaza Reuters. "Regret sa anunt ca, dupa reuniunea guvernului de ieri (miercuri - n.r.) privind acordul pentru Brexit, trebuie sa demisionez",…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmit AFP si Reuters. „Decizia colectiva a cabinetului este ca guvernul trebuie sa…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari ca negocierea Brexitului intre Londra si Bruxelles se afla in faza ”deznodamantului”, intr-un discurs pe care l-a sustinut luni seara in fata unor conducatori ai pietei financiare din City, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Negocierile retragerii…

- Premierul britanic Theresa May a transmis luni ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este finalizat in proporție de 95% și este increzatoare in ceea ce privește gasirea unei soluții pentru granița irlandeza, relateaza Reuters preluata de mediafax. Theresa May este…