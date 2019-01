Premierul britanic Theresa May vrea să renegocieze Brexitul şi să organizeze un nou referendum Conducatoarea consevatoare i-a anuntat luni pe deputati ca incearca sa discute din nou cu Uniunea Europeana (UE) despre ”plasa de siguranta” (”backstop” in engleza) menita sa evite reimpunearea unei frontiere fizice intre cele doua Irlande.



”Ziua cartitei (o trimitere la filmul ”Groundhog Day”): deputatii si mediile de afaceri uniti pentru a condamna planul B al Brexitului lui May care este tot planul A”, a ironizat The Independent pe site. Insa tonul general in presa britanica marti viza mai ales ipoteza unui al doilea referendum, care are vantul in pupa.



The Guardian insista… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit intra - cu 100 de zile inainte de Brexit - in vacanta parlamentara de Craciun, fara un acord privind iesirea din Uniunea Europeana si in plina confuzie in urma procesului de divort cu UE, care alimenteaza un anumit marasm, relateaza AFP, potrivit News.ro.Premierul Theresa May,…

- Ministrul britanic de interne, Sajid Javid, a declarat miercuri in fata parlamentului de la Londra ca acordul privind Brexitul convenit cu UE va pune capat libertatii de circulatie a cetatenilor comunitari in Regatul Unit si va permite ''controlarea'' imigratiei, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.In…

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Amenintarea lansarii procedurilor respective constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE.Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat…

- Amenintarea lansarii unor proceduri speciale constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE. Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat parlamentarii…

- Parlamentul de la Londra incepe marti dezbaterile cu privire la acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat la 25 noiembrie de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, noteaza luni www.vox.com. Guvernul condus de Theresa May…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici,…