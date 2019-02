Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May va discuta "in urmatoarele zile" cu toti liderii statelor membre UE si le-a trimis o scrisoare parlamentarilor conservatori pentru a face apel la ei sa dea dovada de unitate in ceea ce priveste Brexitul, relateaza AFP. In aceasta scrisoare, din care Downing Street…

- Negociatorul sef al Marii Britanii pentru Brexit, Olly Robbins, a fost auzit de un corespondent al unei televiziuni intr-un bar din Bruxelles spunand ca parlamentarii vor avea de facut o alegere dura intre acordul lui May sau o extindere lunga a perioadei de negociere a articolului 50. Canalul…

- Uniunea Europeana a abandonat ideea ca procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana poate fi oprit, prioritatea fiind acum „evitarea unui fiasco” daca varianta finala va fi un Brexit fara acord, a declarat miercuri Donald Tusk, președintele Consiliului European, citat de Reuters, potrivit…

- Premierul britanic Theresa May si-a manifestat luni in fata Camerei Comunelor dorinta de a depasi impasul din dosarul Brexitului printr-un demers care sa urmareasca obtinerea unor concesii din partea Uniunii Europene in ceea ce priveste clauza de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeza, desi…

- Comisia Europeana a reafirmat luni ca liderii Uniunii Europene nu vor renegocia acordul cu Londra privind Brexitul, convenit in luna decembrie cu premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acordul aflat pe masa este singurul si cel mai bun posibil. Acest acord nu va fi renegociat'', a declarat…

- "Voi mai avea de lucru si peste doua saptamani", a declarat May intr-un interviu la postul de televiziune ITV, intrebata daca va demisiona in cazul in care parlamentul respinge, la 11 decembrie, acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat de guvernul ei cu Bruxelles.…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters, informeaza News.ro.Foster, al carei partid sustine guvernul May…