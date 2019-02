Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May i-a informat marti pe principalii ministri din cabinetul sau ca parlamentul de la Londra nu va vota saptamana aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat ca May are nevoie de mai mult timp pentru…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Premierul britanic Theresa May trebuie sa asigure modificarea acordului de Brexit incheiat cu Uniunea Europeana astfel incat acesta sa contina garantii cu caracter juridic obligatoriu in ce priveste "plasa de siguranta" pentru frontiera nord-irlandeza, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru…

- Premierul britanic Theresa May a îndemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" și sa "conlucreze în mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit marti cu membrii cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca Uniunea Europeana fara un acord de retragere, pe fondul unei opozitii puternice in parlament, transmite dpa. ''Nu va…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters. ''Cu numai cateva saptamani inainte ca Marea Britanie…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…