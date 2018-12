Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May se va intalni cu liderii europeni marti pentru discutii privind acordul Brexitului, scrie BBC. May va avea discutii cu prim-ministrul olandez Mark Rutte si cancelarul german Angela Merkel dupa ce a amanat votul din parlamentul britanic privind acordul Brexitului, conform…

- Criza din Marea Britanie se adanceste. Sefa cabinetului de ministri, Theresa May, va fi diseara fața-n fata cu o moțiune de cenzura, initiata chiar de Partidul Conservator din care face parte.

- Premierul britanic Theresa May incepe marti consultari cu liderii europeni pentru a incerca sa obtina asigurari suplimentare privind acordul de Brexit in scopul de a-si convinge Parlamentul sa-l ratifice, relateaza AFP. Aproape sigură că acordul va primi un vot negativ din partea deputaţilor,…

- Premierul britanic Theresa May se intoarce miercuri in fata parlamentului pentru a-si apara acordul Brexitului, zguduit de mai multe infrangeri, incasate marti, care au aratat slabiciunea majoritatii sale si care ar putea contracara procesul divortului, relateaza AFP, informeaza News.ro.Dupa…

- Premierul conservator Theresa May a lansat marti cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa. May se confrunta cu multa opozitie fata de acordul ei de Brexit si a pierdut marti voturi parlamentare…

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de acest acord vin din toate partile, iar sansele ca legislativul britanic sa valideze acest…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii din cabinetul sau au convenit luni sa continue pregatirile pentru eventualitatea ca iesirea tarii din Uniunea Europeana sa se faca fara un acord cu blocul comunitar, a declarat purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, transmite Reuters.Dupa…

- Premierul britanic Theresa May continua marti sa lupte pentru a-si convinge majoritatea de faptul ca a obtinut cel mai bun acord de divort posibil cu Uniunea Europeana (UE), pregatitnd deja viitorul post-Brexit cu Bruxellesul, relateaza AFP, informeaza News.ro.Sefa Guvernului urmeaza sa participe…