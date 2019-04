Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May le-a solicitat joi parlamentarilor sa ajute la gasirea unui compromis asupra acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, dupa ce miercuri seara a obtinut o amanare a Brexitului dupa discutii ''dificile'' cu liderii celorlalte state…

- Theresa May a anuntat miercuri ca va demisiona inaintea urmatoarei faze a negocierii Brexitului, daca deputatii ii ratifica tratatul retragerii din Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, care prezinta o lista de pretendenti declarati sau posibili la succesiunea din cadrul Partidului Conservator.

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat, marți, ca Regatul Unit nu va ieși pe 29 martie din Uniunea Europeana decat daca Parlamentul britanic isi va da consimtamantul. Intr-un discurs ținut in fața Camerei Comunelor, premierul a declarat ca "Regatul Unit va iesi (din UE) pe 29 martie fara un acord…

- Premierul britanic Theresa May incearca din nou, miercuri, sa convinga Uniunea Europeana sa modifice acordul Brexitului, pentru a obtine in extremis aprobarea Parlametului britanic, cu o luna si ceva inainte de iesirea din UE, in pofida refuzului reptat al Uniunii de a-l renegocia, relateaza AFP.

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters. Premierul britanic…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat ieri, cu doua luni inainte de Brexit, ca vrea sa redeschida negocierile cu Uniunea Europeana cu obiectivul de a ajunge la un acord de retragere, care sa fie sustinut de o majoritate a deputatilor britanici. Camera Comunelor a votat, ieri, mai multe amendamente…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…