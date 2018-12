Premierul britanic Theresa May a lansat dezbaterea de cinci zile din Parlamentul britanic pe tema acordului Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul conservator Theresa May a lansat marti cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa. May se confrunta cu multa opozitie fata de acordul ei de Brexit si a pierdut marti voturi parlamentare…

- Parlamentul britanic incepe marti dezbaterea acordului privind Brexitul pe care Bruxelles-ul l-a convenit cu premierul conservator Theresa May, fara ca aceasta din urma sa aiba asigurata o majoritate care sa-i...

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de acest acord vin din toate partile, iar sansele ca legislativul britanic sa valideze acest…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu va renegocia acordul pentru Brexit daca Parlamentul britanic respinge versiunea curenta a acordului privind condițiile ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.„Nu cred…

- Emoțiile pentru Theresa May continua și in aceasta saptamana, premierul britanic riscand un vot de blam pe fondul dezbaterilor din Camera Comunelor cu privire la acordul asupra ieșirii din UE.

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Romanii nu isi vor pierde drepturile de cetateni europeni dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Theresa May a facut aceeasi promisiune tuturor celor care traiesc legal in Anglia si a insistat c?...