Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a respins miercuri seara – cu 312 la 308 voturi – posibilitatea unui Brexit fara acord la data de 29 martie. Tot miercuri, un al doilea vot a consemnat scorul de 321 la 278, Camera Comunelor respingand și ideea unui Brexit fara acord, dar la o data ulterioara zilei de 29 martie, in…

- Guvernul britanic pregateste o noua politica vamala, care prevede liberalizarea mai multor sectoare daca Regatul Unit iese din UE fara un acord pe 29 martie, a declarat miercuri ministrul britanic al mediului de afaceri, Greg Clark, citat de agentia EFE. El a confirmat aceste planuri dupa…

- Angel Tilvar, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, saluta aprobarea de ieri, de catre Parlamentul britanic, a amendamentului prin care se cere premierului Theresa May sa se asigure ca garantiile privind drepturile cetatenilor UE, convenite cu Bruxelles-ul, vor fi…

- Premierul britanic Theresa May se va deplasa miercuri la Bruxelles pentru o noua runda de discuții cu oficialii Uniunii Europene, ca parte a unei noi incercari de a obține votul Parlamentului britanic pentru acordul sau de Brexit, relateaza Reuters preluata de mediafax. Intalnirea dintre oficialul…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, si liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, vor veni la Bruxelles saptamana viitoare pentru discutii cu negociatorul sef al UE in acest dosar, Michel Barnier, relateaza AFP. "Usa lui Michel Barnier este mereu deschisa", a declarat un purtator de…

- Premierul britanic Theresa May trebuie sa asigure modificarea acordului de Brexit incheiat cu Uniunea Europeana astfel incat acesta sa contina garantii cu caracter juridic obligatoriu in ce priveste "plasa de siguranta" pentru frontiera nord-irlandeza, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie, dar și ceilalți cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene nu vor mai fi nevoiți sa plateasca taxa de 65 de lire sterline, pentru a avea, in continuare, drept de ședere, dupa Brexit. Anunțul a fost facut chiar de premierul Theresa May.

- Parlamentul britanic a respins BREXIT-ul, conform BBC. Votul din Camera Comunelor a fost de 432 la 202 pentru respingerea acordului propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul. In acelasi timp,...