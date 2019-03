Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va accepta cererea guvernului de la Londra pentru o amanare a Brexit-ului, insa numai pana la data de 22 mai si numai daca parlamentul britanic voteaza saptamana viitoare acordul deja convenit privind retragerea Regatului Unit din UE, dar respins deja de doua ori de Camera Comunelor,…

- Camera Comunelor a votat joi seara propunerea premierului Theresa May ca Brexit sa fie amanat dupa data de 29 martie. Moțiunea, pe care Theresa May a fost obligata sa o prezinte parlamentului dupa ce acordul negociat de ea cu UE a fost respins de doua ori, specifica faptul ca guvernul va incerca sa…

- Premierul britanic Theresa May le-a cerut duminica deputatilor sa sprijine acordul ei pentru Brexit intr-o maniera ''pragmatica'' la urmatorul vot din Camera Comunelor, in caz contrar vor mai trece multe luni pana cand Regatul Unit va reusi sa iasa din Uniunea Europeana, consemneaza…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca doreste ca Regatul Unit sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord si prin urmare va vota in seara aceasta in parlament impotriva unui ''no-deal'' (Brexit fara acord), transmite agentia Reuters. Dupa ce marti au respins…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, luni, în fața Parlamentului, ca va aboli taxa pe care cetațenii europeni trebuie sa o plateasca pentru aplicarea la statul de rezident permanent. Taxa de 65 de lire va fi abolita, potrivit acesteia.Premierul britanic și-a exprimat regretul pentru…

- "Respectam votul de marti seara din Camera Comunelor si speram ca Marea Britanie va veni cat mai repede cu solutii concrete privind etapele urmatoare, astfel incat retragerea din Uniunea Europeana sa afecteze cat mai putini cetateni si mediul de afaceri. Consideram ca acordul de retragere ofera un…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a apreciat marti, dupa respingerea acordului Brexitului în Parlamentul britanic, ca ”riscul unui Brexit fara acord a crescut” si a îndemnat Regatul Unit sa-si clarifice intentiile cât mai rapid posibil.…

- "Nu vreau sa ma angajez acum in speculatii, nici in ceea ce priveste reciprocitatea. Comisia a spus ca nu vor fi renegocieri. Am spus ca putem oferi clarificari, lamuriri. Sigur ca suntem in contact cu Cabinetul prim-ministrului britanic, dar va rog sa nu confundati acest lucru cu o renegociere,…