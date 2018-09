Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la Londra, premierul britanic Theresa May a afirmat ca negocierile au ajuns intr-un impas ceea ce ar conduce la o posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. De asemenea, Theresa May a solicitat Uniunii Europene sa trateze Marea Britanie cu ”respect”. In acest context,…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat miercuri ca negocierile dintre Uniunea Europeana si premierul britanic Theresa May privind iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar vor avea nevoie curand de o „resetare”, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana anul viitor fara un acord „nu va fi un capat de lume”, dupa ce ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat saptamana trecuta ca acest lucru ar dauna grav economiei, relateaza Sky News.

- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile...

- Sefa guvernului britanic Theresa May inca mai crede in posibilitatea de a negocia un 'acord bun' cu europenii privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Continuam sa credem ca un acord este rezultatul cel mai probabil,…

- Premierul britanic, Theresa May, i-a atenționat pe membrii partidului sau divizat ca s-ar putea sa nu mai fie ”niciun Brexit” daca distrug planul sau de a crea o relație apropiata cu Uniunea Europeana, dupa ieșirea din blocul european, relateaza Reuters.