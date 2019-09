Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters. Actul normativ a fost adoptat cu 327 de voturi pentru si 299 impotriva…

- Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters. Actul normativ a fost adoptat…

- Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat, miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la data de 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters. Actul normativ a fost adoptat…

- Dupa votul pierdut in Camera Comunelor, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a propus o data pentru alegerile anticipate, cea de 15 octombrie, adica cu doua saptamani inainte de Brexit, transmite news.ro.Motiunea care constituie primul pas pentru amanarea iesirii Marii Britanii din UE…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti seara ca va depune o motiune in parlament pentru a convoca alegeri anticipate, la scurt timp dupa ce o alianta transpartinica a deputatilor a adoptat o motiune ce urmareste amanarea Brexit-ului prevazut pentru 31 octombrie, informeaza AFP si Reuters.…

- Zvonurile privind organizarea de alegeri generale in Marea Britanie inainte de data de 31 octombrie, cand țara va trebui sa iasa din Uniunea Europeana, sunt tot mai dese și credibile. „Zvonuri foarte puternice” privind anunțul unei serii de alegeri generale in Marea Britanie circula in cercurile politice…

- Partidul Laburist din Marea Britanie, aflat in opozitie, a anuntat marti ca va face tot posibilul pentru a bloca producerea unui Brexit fara acord, relateaza agentia Reuters si cotidianul The Independent preluat de mediafax."Lupta pentru a opri un Brexit fara acord nu este intre cei care vor…

- Di Maio i-a multumit premierului Giuseppe Conte pentru activitatea in fruntea executivului: "Orice s-ar intampla, vreau sa va spun ca a fost o onoare sa colaborez la acest guvern", a spus el.Conte urmeaza sa se adreseze parlamentului de la Roma peste cateva ore, deoarece Liga a anuntat…