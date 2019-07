Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis din nou joi premierului britanic Boris Johnson ca acordul de iesire incheiat cu Londra este singurul posibil pentru Uniunea Europeana, a spus purtatoarea sa de cuvant, potrivit AFP. "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul…

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters. ”Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara…

- ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara cel mai minunat loc de pe Pamant'', a spus Johnson in primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru . El a adaugat ca trebuie…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indemnat luni tarile europene sa sanctioneze Iranul, dupa ce Teheranul a anuntat ca a depasit limita impusa rezervelor iraniene de uraniu slab imbogatit prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, relateaza AFP.

- Liam Fox, ministrul britanic al Comertului, a declarat marți ca va fi surprins daca Uniunea Europeana va refuza sa renegocieze acordul de ieșire al Marii Britanii din Blocul comunitar, fiind in interesul ambelor țari sa evite un scenariu fara ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit…

- O mare majoritate din cetatenii Republicii Irlanda ar vota pentru unificarea cu Irlanda de Nord, daca s-ar vota "maine" pe acest subiect, arata un sondaj la iesirea de la urne difuzat de televiziunile irlandeze, preluate de Politico.eu. Sondajul a implicat răspunsurile a 3.000 de alegători…

- Regatul Unit si Irlanda au semnat miercuri, la Londra, un acord care garanteaza ca cetatenii fiecareia dintre cele doua tari isi vor pastra dreptul de a trai si munci in cealalta si dupa ce britanicii vor iesi din Uniunea Europeana, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Acordul asigura continuarea…

- Premierul britanic Theresa May regreta ca M.Britanie va trebui sa organizeze alegeri europarlamentare și este hotarata sa gaseasca o cale pentru a obține aprobarea Parlamentului de la Londra pentru acordul Brexit, a declarat marți un purtator de cuvant al șefei Guvernului britanic, potrivit mediafax.Intrebat…