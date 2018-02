Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- In contextul declarațiilor facute ieri in China de catre Premierul britanic Theresa May,potrivit caruia libertatea de mișcare a cetațenilor europeni va fi restricționata odata cu martie 2019 - data oficiala a Brexit, europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a avut o poziție tranșanta intr-un interviu…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni în Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicând un dezacord cu Uniunea Europeana în legatura cu statutul cetatenilor în

- Presedintele american Donald Trump a afirmat intr-un interviu difuzat duminica de un post de televiziune ca ar fi mai dur decat Theresa May in negocierile referitoare la Brexit, relateaza Bloomberg.Comentariile lui Trump ar putea sa amplifice problemele cu care se confrunta May in propriul…

- Cresterea Produsului Intern Brut al Marii Britanii in trimestrul patru din 2017 a depasit previziunile economistilor, continuand sa sfideze asteptarile privind incetinirea expansiunii in urma votului privind iesirea tarii din UE (Brexit), transmit Bloomberg si Reuters. Cresterea de 0,5% in…

- Premierul britanic Theresa May a creat un plan prin care vrea sa apere capitalismul de capitalisti, dupa prabusirea, saptamana trecuta, a companiei de constructii Carillion, care a pus in pericol proiecte din sectorul public, de la infrastructura rutiera la spitale, transmite Bloomberg, conform news.ro.Intr-un…

- Tracey Crouch, in prezent ministru al sportului și al societații civile in guvernul Theresei May, va prelua un mandat suplimentar creat in memoria deputatului labourist Jo Cox, care a fost ucisa de un fanatic de dreapta in iunie 2016 , scrie Time. Premierul britanic Theresa May a numit, joi, primul…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite AFP. Noul tratat vizeaza…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP.May, insotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

- Fostul premier britanic Tony Blair a cerut, joi, conducerii Partidului Laburist sa sprijine apelul pentru un nou referendum privind Brexit, argumentand ca problemele alegatorilor britanici nu vor fi solutionate prin iesirea din Uniunea Europeana, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.…

- 22 decembrie - Premierul britanic Theresa May a vizitat Varsovia pentru a semna un nou tratat de aparare intre Marea Britanie si Polonia. May a descris intelegerea drept un ”simbol puternic” al cooperarii stranse intre cele doua tari; totusi, acordul ilustreaza mai putin cooperarea dintre cele doua…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, recomandarile privind directivele de negociere pentru urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit, iar perioada de tranzitie post-Brexit ar trebui sa se incheie pana la 31 decembrie 2020, potrivit unui comunicat al institutiei europene. In urma prevederilor…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi, unul…

- Dupa un acord validat vineri de liderii europeni asupra primei faze a negocierilor legate de Brexit, Theresa May a considerat intr-un articol publicat de Sunday Telegraph ca "am aratat ca scepticii au gresit". Si "nimic nu ne va deraia din misiunea fundamentala" de a concretiza "vointa democratica…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a salutat in acordul dat vineri de liderii Uniunii Europene pentru trecerea la faza a doua a negocierilor 'un pas important' in drumul spre Brexit, informeaza AFP si Reuters.'Astazi (vineri) este un pas important pe drumul unui Brexit lin si ordonat si elaborarea…

- Premierul britanic Theresa May a pierdut la patru voturi, miercuri, un vot crucial in privinta Brexit in Parlament, din cauza rebeliunii unei parti a taberei conservatoare, un eveniment care ii expune si mai mult pozitia slabita inaintea unui summit european, scrie AFP.

- Acordul anuntat vineri de Uniunea Europeana si Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar european nu rezolva o serie de ingrijorari esentiale pentru multi oameni de la sud si nord de frontiera irlandeza, a estimat vineri partidul republican irlandez Sinn Fein, transmite DPA. ''Brexitul…

- Marea Britanie si UE au ajuns vineri la un acord istoric cu privire la termenii Brexit, care asigura drepturi speciale pentru patru milioane de cetateni de pe teritoriul britanic si plata a 40-60 miliarde de euro, intelegerea greu negociata de cele doua parti deschizand calea pentru discutiile legate…

- Premierul britanic, Theresa May, a fost ținta unui complot terorist dejucat, potrivit relatarilor de presa de marți seara.Șeful Serviciului de informații MI5, Andrew Parker, i-a informat anterior, marți, pe membrii cabinetului britanic asupra presupusului complot, scrie Agerpres.ro.

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins și dezamagit' de faptul ca șefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privința acordului legat de situația frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. …

- 'Pentru Londra implicațiile vor fi imense daca (premierul) Theresa May a admis ca este posibil ca parți ale Regatului Unit sa ramana in piața unica și in uniunea vamala dupa Brexit', a scris Sadiq Khan pe Twitter. La referendumul privind Brexitul 'londonezii au dat un vot copleșitor ramanerii…

- Migrația neta in Marea Britanie a scazut drastic in primele 12 luni de dupa referendumul de anul trecut cu privire la Brexit, iar peste trei sferturi din aceasta scadere a rezultat din creșterea numarului de cetațeni ai Uniunii Europene care au plecat din Regatul Unit și diminuarea sosirilor, releva…

- Politicieni din opoziție și media din Marea Britanie au acuzat-o pe șefa guvernului de la Londra, conservatoarea Theresa May, ca se supune cererilor Uniunii Europene (UE), dupa ce in presa au aparut relatari potrivit carora ea și-a marit oferta pentru UE in scopul de a rezolva problema legata de…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a șefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut, relateaza Reuters. 'Relațiile…

- Incercarile premierului britanic Theresa May de a pastra secretul asupra planurilor sale pentru Brexit au generat noi dispute marți, cand parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea…

- Bancile mai sunt ingrijorate si in privinta legalitatii tranzactiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritatii Bancare Europene (EBA), transmit Bloomberg si Reuters. Prin prisma activelor, bancile din 27 de state membre ale UE si-au redus expunerea de la peste 1.900…

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' si va promite ca Marea Britanie isi va mentine angajamentul fata de securitatea europeana dupa Brexit, noteaza vineri BBC News,…

- Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, in absenta unor modificari spectaculoase, marile banci globale vor incepe sa isi puna in aplicare planurile de relocalizare la inceputul anului urmator, pentru a fi sigure ca vor avea noi birouri in interiorul Uniunii Europene in momentul…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Rusia de agresiuni militare si ca se amesteca in alegerile din alte tari. Sunt cele mai dure cuvinte de pana acum ale sefei guvernului de la Londra la adresa Moscovei. Theresa May a spus ca nu dorește un nou „razboi rece” si nici o confruntare perpetua cu Rusia.…

- Premierul britanic, Theresa May, a denunțat luni seara acțiunile "ostile" ale Rusiei și a detaliat masurile luate de Marea Britanie pentru a-și asigura securitatea, subliniind in același timp ca nu dorește un nou "razboi rece", relateaza AFP. "Știm ce faceți.…

- Premierul britanic Theresa May spune ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC News, transmite digi24.ro Proiectul de lege privind…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii și ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea condițiilor ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa. Marea Britanie,…