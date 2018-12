Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat vineri Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, citat de Reuters, relateaza Mediafax.Fostul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut, duminica, parlamentului britanic sa aprobe acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, precizand ca este unicul si cel mai bun acord posibil, relateaza Reuters.“Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters. Foster, al carei partid sustine guvernul May in parlamentul de…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…

- Teritoriu britanic revendicat de Spania, soarta Gibraltarului "a fost rezolvata" intre Londra si Madrid in cadrul acordului asupra Brexit-ului, a anuntat joi premierul spaniol, Pedro Sanchez, la incheierea summitului european de la Bruxelles, relateaza AFP. "Gibraltarul nu va fi o problema…

- Premierul britanic Theresa May va cere miercuri, in discursul de inchidere a congresului Partidului Conservator, sprijin pentru planul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, in contextul in care in ultimele saptamani sefa executivului a devenit tinta criticilor fostului ministru…

- Marea Britanie așteapta un raspuns credibil din partea Uniunii Europene privind propunerile guvernului britanic pentru viitoarele acorduri comerciale, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, relateaa site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Acesta a avertizat Uniunea…

- Vineri, la Londra, premierul britanic Theresa May a afirmat ca negocierile au ajuns intr-un impas ceea ce ar conduce la o posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. De asemenea, Theresa May a solicitat Uniunii Europene sa trateze Marea Britanie cu ”respect”. In acest context,…