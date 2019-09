Incepe judecata in dosarul drogurilor care au invadat“ litoralul

Incepe judecata in dosarul drogurilor care au "invadatldquo; litoralul Decizia este definitiva si a fost luata ieri de judecatorii Curtii de Apel Constanta. In cauza, doi cetateni sarbi sunt cercetati in stare de arest preventiv. Conform anchetatorilor, cei doi sunt acuzati… [citeste mai departe]