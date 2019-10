Dilema fondatorului: Ce tip de CEO sa aleg?

Intr-o lume de afaceri guvernata de eficienta, ce alegi: rezultate imediate, dar nesustenabile sau rezultate etapizate, dar care consolideaza pozitia financiara a companiei pe termen lung? Este dilema oricarui CEO nou investit in functie. Ca fondator al companiei PKF Finconta am avut mereu mereu clar in minte de… [citeste mai departe]