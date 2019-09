Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti Camerei Comunelor sa nu adopte proiectul de lege prin care adversarii Brexitului incearca sa-l oblige sa ceara o noua amanare a iesirii din UE in lipsa unui acord cu Bruxelles-ul sau in lipsa unui accept al legislativului de la Londra pentru un Brexit fara acord, Johnson avertizand ca prin aprobarea unei asemenea legi executivul britanic va trebui sa accepte conditiile impuse de UE, transmite Agerpres, citand Reuters. Acest ''act normativ inseamna ca, daca nu acceptam termenii, ei vor putea sa ne tina in UE atat cat vor dori'', a spus Johnson, potrivit…