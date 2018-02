Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters.

- Alianta militara care lupta pentru sustinerea presedintelui sirian Bashar al-Assad a anuntat sambata ca va exista un raspuns „dur si serios” de acum inainte fata de „actele teroriste” practicate de Israel, scrie Reuters. Alianta a transmis intr-un comunicat ca acuzatiile Israelului conform carora o…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor, relateaza…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Rusia are dreptul suveran de a decide locurile de pe teritoriul sau unde isi desfasoara resursele militare, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in legatura cu relatarile potrivit carora Rusia a amplasat rachete Iskander in enclava sa Kaliningrad, informeaza Reuters.…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters.'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Turcia a afirmat, joi, ca declaratia secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, cu privire la negarea construirii unei forte de frontiera, este importanta, insa Ankara nu va pastra tacerea in fata entitatilor care ii vor ameninta granitele, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia si Iranul trebuie sa-si indeplineasca sarcinile si sa impiedice lovituri ale fortelor guvernamentale siriene in provincia Idlib, a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa proguvernamentale Anadolu,…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, sustine ca dezvaluirile sale probabil vor duce la prabusirea actualului presedinte al Statelor Unite, informeaza agentia Reuters, citand BBC News online.

- Ambasadorul israelian in Noua Zeelanda a cerut miercuri sa se intalneasca cu Lorde, dupa ce tanara cantareata pop a anulat un concert in Tel Aviv in urma apelurilor transmise de activistii care i-au cerut sa evite Israelul in semn de protest fata de felul in care aceasta tara ii trateaza pe palestinieni,…

- Emisarul presedintelui rus Vladimir Putin pentru Siria, Aleksandr Lavrentiev, a declarat joi, la Astana, ca in prezent nu exista niciun motiv pentru ca fortele SUA sa mai ramana in Siria, transmite Reuters. Oficialul rus, care se afla in capitala kazaha Astana pentru o noua runda de negocieri de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…

- Marea Britanie si celelalte state din NATO trebuie sa apere cablurile submarine aflate la mare adancime de un potential atac potential catastrofal din partea fortelor navale ruse, actiune care afecta tranzactii financiare de mii de miliarde de dolari, a avertizat vineri seful Statului Major al armatei…

- Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018, de la PyeongChang, informeaza AFP.Rusia "va coopera" cu Agenția…

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice, relateaza Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Liderul de…

- Washingtonul nu va intra in dialog cu Coreea de Nord pana cand aceasta nu va avea un alt comportament, a declarat, joi, un oficial al Casei Albe, la o zi dupa ce Rex Tillerson, secretarul american de Stat, afirmase ca SUA sunt pregatite sa poarte discutii cu Phenianul, relateaza site-ul Reuters.

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- Președinții Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și Rusiei, Vladimir Putin, au anunțat luni, la Ankara, organizarea unui apropiat summit in orașul Soci, pe litoralul rusesc al Marii Negre, pentru rezolvarea conflictului sirian, transmite agenția EFE. "Am vorbit despre Siria. Ne vom reîntoarce…

- Premierul Benjamin Netanyahu prezinta luni la Paris in cadrul intalnirii Ministrilor de Externe ai UE pozitia tarii sale privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel. In ajun, Netanyahu se intalnise cu presedintele Frantei Emmanuel Macron si discutase pe aceeasi tema.

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a condamnat luni ”toate atacurile impotriva evreilor, peste tot in lume, inclusiv in Europa”, primindu-l la Bruxelles pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform news.ro.Vizita sefului Guvernului israelian - prima sa vizita…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Televiziunea rusa nu va transmite Jocurile Olimpice de la Pyeongchang din 2018, din cauza excluderii Rusiei de catre Comitetul International Olimpic (CIO), informeaza Reuters. Dupa decizia CIO, grupul media de stat VGTRK a anuntat ca nu va difuza competitiile de la JO de iarna. Rusia, interzisa…

- Oficiali israelieni au respins amenintarea presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a rupe relatiile diplomatice cu Israelul in cazul in care liderul american Donald Trump va decide sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si sa mute acolo ambasada SUA, informeaza marti dpa.'Ierusalimul…

- Fostul consilier pe probleme de securitate nationala al SUA, Michael Flynn, este pregatit sa depuna marturie ca insusi presedintele Donald Trump i-a cerut sa stabileasca contacte cu rusii pe cand actualul lider al SUA era candidat prezidential, a relatat vineri postul de televiziune ABC News, citat…

- Katerina Tikhonova are 31 de ani este sportiva de aerobic si om de stiinta, dar și fiica presedintelui Rusiei. Manfred Mohab a confirmat, în cadrul unui interviu la un eveniment de dans sportiv, ca Tikhonova este fiica cea mica a lui Putin. Când a fost întrebat daca…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- Primul Ministru israelian, Benjamin Netanyahu, i-a comunicat președintelui rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc marți, ca Israelul nu va accepta incercarile Iranului de a prinde radacini in Siria, a comunicat secretarul de presa al președintelui Rusiei.

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad în stațiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters.…

- Duma de Stat a Rusiei pregateste un proiect de lege prin care posturi de radio sau de televiziune precum Deutsche Welle, CNN, Radio Liberty si Voice of America ar putea fi declarate 'agenti straini', a declarat deputatul Andrei Isaev, membru al Partidului Rusia Unita, citat de presa rusa, preluata…

