Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, a decis miercuri seara sa ii ceara premierului in exercitiu, Benjamin Netanyahu, liderul partidului de dreapta Likud, sa formeze un nou guvern, informeaza presedintia israeliana intr-un comunicat preluat de agentiile internationale de presa."Am decis…

- Președintele israelian Reuven Rivlin i-a cerut miercuri seara premierului în exercițiu sa încerce sa formeze urmatorul guvern, dupa alegeri parlamentare care au aruncat țara într-un impas politic, scrie AFP."Responsabilitatea de a forma urmatorul guvern va fi acordata…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, a pledat duminica pentru formarea unui guvern ''stabil'' care sa includa atat partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu cat si partidul ''Albastru-Alb'' condus de opozantul acestuia, Benny Gantz, dupa ce niciuna dintre aceste formatiuni nu a obtinut majoritatea…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a pledat duminica pentru formarea unui guvern ''stabil'' care sa includa atat partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu cat si partidul ''Albastru-Alb'' condus de opozantul acestuia, Benny Gantz, dupa ce niciuna dintre aceste…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a anulat deplasarea prevazuta la Adunarea Generala a Natiunilor Unite din cauza "contextului politic" in Israel, au indicat miercuri pentru AFP surse oficiale. Acest anunt intervine a doua zi dupa alegerile legislative israeliene care nu au permis departajarea…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv."Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- "Presedintele Trump a spus luni ca alegerile vor fi stranse, va pot garanta in aceasta dimineata ca sunt foarte stranse", a spus Netanyahu, cerandu-le israelienilor sa voteze, dupa ce a votat el insusi la Ierusalim insotit de sotia sa Sara. Presedintele american a declarat luni ca se asteapta…