Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Belgiei, Charles Michel, si-a prezentat demisia, marti seara, dupa ce mai multe formatiuni politice au depus o motiune de cenzura la adresa Guvernului. "Am constatat ca apelurile mele nu au convins. Inteleg ca nu am fost auzit. Respect deciziile si iau nota de aceasta situatie. Iau decizia…

- Politia a anuntat ca cel putin 5.500 de manifestanti s-au reunit in cartierul unde se afla sediile principalelor institutii ale Uniunii Europene. Dupa un inceput calm al manifestatiei, participantii au lansat pietre si sticle incendiare catre politisti, fatadele mai multor cladiri fiind avariate.…

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri noaptea votul de incredere din partea Partidului sau Conservator, transmit Reuters si France Presse. Votul s-a desfasurat la initiativa parlamentarilor care resping acordul negociat cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- Targul de Craciun din Cluj-Napoca a fost nominalizat printre cele mai frumoase din Europa. Performanța este foarte importanta deoarece Clujul a candidat alaturi de alte 20 de orașe din Europa precum: Viena, Praga sau Koln. Este singurul eveniment de acest gen din Romania care ajunge in top Este singurul…

- Washingtonul a denuntat la sfarsitul saptamanii trecute un nou test efectuat de Iran cu o 'racheta balistica cu raza medie de actiune capabila sa transporte mai multe focoase si sa loveasca unele regiuni din Europa si din Orientul Mijlociu', potrivit secretarului de stat american Mike Pompeo, care…

- Votul dat la rezolutia Parlamentului European privind statul de drept din Romannia a aratat ca PSD si Guvernul Dancila mai atrag doar sustinerea unor partide extremiste, populiste sau care au un mesaj clar impotriva Bruxelles-ului.

- Comitetului Executiv al PSD de vineri s-a incheiat cu un vot de incredere pentru Liviu Dragnea, scrutin la care majoritatea a votat pentru sustinerea presedintelui PSD: au fost 39 de voturi pentru, 10 voturi impotriva și o abținere. Ședința PSD de vineri a durat 9 ore. Presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Ministrul Energiei Anton Anton a participat, in perioada 17-19 septembrie 2018, in Austria (Linz), la Consiliul Informal Energie si la Conferinta la nivel inalt 'Charge for Change: Innovative Technologies for Energy-Intensive Industries'. Conferinta a pus in discutia celor 28 de state participante integrarea…