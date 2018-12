Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Belgiei, Charles Michel, si-a prezentat demisia, marti seara, dupa ce mai multe formatiuni politice au depus o motiune de cenzura la adresa Guvernului, informeaza site-ul postului RTBF.

- Presedintele Kslaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca motiunea de cenzura este principalul instrument al opozitiei in Parlament si !ar fi chiar ciudat” sa se renunte la acesta. ”Este un test important si pentru opozitie, si pentru putere”, a spus...

- "Motiunea de cenzura este principalul instrument al opozitiei in Parlament. Ar fi chair ciudat sa renunte. Este un test important si pentru opozitie si pentru putere. Mai mult nu o sa va spun despre motiunea de cenzura", a declarat Iohannis, vineri, la Bruxelles. Intrebat ce mesaj ii transmite…

- Conducerea PNL, reunita in ședința, discuta despre momentul potrivit in care sa depuna moțiunea de cenzura, așa incat atat citirea textului cat și dezbaterea și votul sa aiba loc in zile cu prezența ridicata in Parlament, au precizat surse politice pentru Hotnews.ro.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, in Parlament, ca Opoziția nu are voturile necesare pentru o moțiune de cenzura, iar o cadere a Guvernului in aceasta perioada, in...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca o motiune de cenzura "nu are nicio sansa" sa treaca prin Parlament in acest moment, deoarece opozitiei ii lipsesc cel putin 50 de voturi. "Socotelile pentru motiunea de cenzura sunt foarte simple. (...) Nu…

- "Avem un dialog cu Presedintia. Pe situatia actuala, pe perspectivele unei motiuni de cenzura, elementele firesti de discutat in momentul de fata. Acum o perioada, cateva zile in urma. Am discutat contextul politic, mai mult nu o sa va spun acum", a afirmat Dan Barna, joi la Parlament. Intrebat cat…

- Presedintele PMP Eugen Tomac a adus luni in Parlament o valiza pentru liderul PSD Liviu Dragnea, aluzie la documentele despre Tel Drum si Dragnea gasite de jurnalistii Rise Project intr-o valiza. In bagajul adus de Tomac ar fi motiunea de...