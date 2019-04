Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May le va spune liderilor UE ca solicita o amanare pentru a continua discutiile cu principala formatiune de opozitie, Partidul Laburist, pentru a obtine aprobarea in parlament a acordului ei de Brexit, a declarat marti purtatorul ei de cuvant, citat de Reuters. Theresa May…

- (Corespondenta din Strasbourg) Premierul britanic, Theresa May, s-a deplasat marți la Berlin și Paris pentru a pleda in favoarea unei prelungiri a termenului de plecare a Regatului Unit din Uniunea Europeana. Acest mini-turneu are o semnificație deosebita, el fiind programat chiar in preajma zilei de…

- Premierul britanic Theresa May a ajuns la Bruxelles pentru summit-ul UE, sustinand ca Marea Britanie trebuie sa livreze Brexitul „pentru britanicii”, scrie The Guardian, relateaza News.ro.Citește și: Studiu realizat in Germania: Marea Britanie ar avea de pierdut mai mult decat UE, in cazul…

- La 1001 zile de la referendumul la care britanicii au decis plecarea din UE, europenii spun AJUNGE! Donald Tusk, președintele Consiliului European și-a asumat miercuri misiunea de a le transmite deputaților britanici: «ori veți vota in cursul saptamanii viitoare acordul de plecare din Uniune negociat…

- Șeful Executivului se afla, miercuri, la Bruxelles.Viorica Dancila a participat la Summit-ul social tripartit și a avut, de asemenea, o intrevedere cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Citește și: Donald Tusk anunța in ce condiții ACCEPTA cererea Marii Britanii pentru…

- Uniunea Europeana a facut multe pentru a mulțumi Regatul Unit în privința Brexitului și nu va mai face altele, a declarat miercuri șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, lasând puține speranțe într-o deblocare a situației la summitul UE din aceasta saptamâna, transmite…

- Comisia Europeana (CE) a facut o ”oferta importanta” Marii Britanii in vederea iesirii din impasul Brexitului, a anuntat luni cancelarul german Angela Merkel, relateaza The Associated Press preluata de news.ro.In centrul opozitiei parlamentarilor britanici fata de acordul retragerii se afla…

- Regatul Unit nu va participa la alegerile europene din mai, intrucat va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, a declarat marti secretarul de stat insarcinat cu Brexitul Martin Callanan, raspunzandu-i astfel presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, relateaza Reuters.Presedintele…