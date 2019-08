Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se asteapta ca Regatul Unit sa-si onoreze, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, toate obligatiile sale financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar, a afirmat luni o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, potrivit Reuters. Declaratia survine…

- Presedintele Camerei Comunelor John Bercow intentioneaza sa-l impiedice pe premierul Boris Johnson sa ocoleasca Parlamentul si sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) fara acord (”no deal”), scria in editia de miercuri The Telegraph, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…

- Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana pe 31 octombrie, indiferent ce s-ar intampla, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson, raspunzand unor afirmatii conform carora un consilier guvernamental ar fi spus ca parlamentul britanic a ratat ocazia de a bloca un Brexit fara…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon l-a acuzat luni din nou pe prim-ministrul britanic Boris Johnson, aflat in vizita oficiala in Scotia, ca urmareste sa obtina un Brexit fara acord, intr-un moment in care aceasta perspectiva starneste controverse in Regatul Unit, transmite AFP. "Dupa discutiile cu Boris…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat luni ca exista toate sansele pentru a incheia un nou acord cu Uniunea Europeana privind Brexitul si a subliniat ca personal doreste si un nou acord comercial cu blocul comunitar, transmite Reuters, potrivit Agerpres.''Ceea ce dorim este sa spunem…

- Boris Johnson, favorit pentru a deveni viitorul premier al Marii Britanii, și-a reiterat dorința de a parasi Uniunea Europeana in octombrie cu sau fara un acord, evitand intrebarile legate de o vizita a poliției acasa la el, la un eveniment de campanie care a avut loc sambata, relateaza Reuters,…