- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, are din nou protecție de la Serviciul de Protecție și Paza (SPP), prim-ministrul fiind vazut la Guvern insoțit de un aghiotant SPP.Masura vine ca urmare a preluarii presedintiei Consiliului UE, in conditiile in care liderii europeni care vor veni in Romania…

- Premierul Viorica Dancila prezinta miercuri, prioritațile președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in cadrul unei ședințe comune a Camerei Deputaților și Senatului: UE a reprezentat implinirea unei aspirații naționale Parcursul european aș țarii noastre, o alegere ireversibila, a adu Romania…

