Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi ca Guvernul va discuta, in prima lectura, proiectul privind organizarea și funcționarea serviciilor alternative de transport. Anunțul vine dupa ce serviciile Uber, Bolt și Clever au devenit ilegale, ca urmare a unei modificari legislative din luna mai. Ulterior,…

- „Orice instigare la dezbinare intre cetațenii romani, așa cum din pacate am vazut in aceste zile, este intolerabila” Premierul Viorica Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei și normele de ordine publica și face apel la responsabilitate in ceea ce privește acțiunile și declarațiile…

- Guvernul a promis ca va pune in dezbatere publica un proiect de OUG pentru serviciile de ridesharing, pe 23 mai, spune Asociatia Coalitia pentru Economia Digitala, dupa intalnirea cu reprezentantii Ministerului Transporturilor de joi. Clever anunta si...

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca ordonanța de urgența care reglementeaza activitațile de tip ride sharing va fi pusa joi in transparența decizionala, urmand sa fie adoptata saptamana viitoare de catre Guvern. „Un alt subiect important aflat in atentia publica este reglementarea activitatii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in primele zile de la deschiderea sesiunii de inscriere in programul Fondul de Dezvoltare și Investiții, program destinat primariilor, au fost despuse peste 134 de proiecte de finanțare, cele mai multe vizand infrastructura, rețeaua de apa sau gaze,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Guvernul s-a asigurat ca romanii se vor bucura de sarbatori linistite de Paste, iar autoritatile sunt pregatite sa ofere in aceste zile continuitatea serviciilor medicale si a celor de siguranta publica. "Ne-am asigurat ca romanii se vor…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul a suplimentat numarul de efective și personal din cadrul serviciilor medicale și celor de siguranța publica in perioada sarbatorilor pascale, conform Mediafax.