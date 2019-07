Premierul Alexis Tsipras le cere grecilor să nu lipsească la ''apelul urnelor'' Premierul grec Alexis Tsipras le-a cerut vineri seara concetatenilor sai sa vina la vot in cadrul unui miting de la Atena, cu doua zile inainte de alegerile legislative pe care, potrivit sondajelor, are sanse mari sa le piarda, relateaza AFP.



"Nimeni nu trebuie sa lipseasca la apelul urnelor, nimeni nu trebuie sa rateze aceasta lupta", a spus Alexis Tsipras in piata Syntagma, in fata parlamentului grec. "Duminica, mergeti sa votati si aduceti cu voi un prieten, un indecis", a adaugat el.



"Nu ii lasati sa va ia visele, vietile, demnitatea", a mai spus el. "Nu numai ca grecii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antikythira, cunoscuta si sub denumirea de Tsirigo sau Cecerigo, in antichitate numita Aegila, este o mica insula de doar 24 de kilometri patrati situata intre Kithira si Creta, la 45 de minute de zbor cu avionul de Atena. In timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial s-a aflat sub ocupatia Italiei si…

- Un incendiu de proportii a izbucnit in zona rezidentiala de litoral Lagonisi de langa Atena, pe fondul unui val de caldura, a anuntat sambata postul grec de televiziune Skai, scrie agerpres.ro.

- Cu trei ani in urma, o comisie de experti a estimat valoarea pierderilor cauzate de razboi la cel putin 290 miliarde de euro (328 de miliarde de dolari).Atena anuntase la sfarsitul lui aprilie ca va trimite o nota verbala, considerata mai putin formala decat corespondenta diplomatica scrisa…

- Un politician danez s-a gandit sa-și faca reclama in campania electorala pe Pornhub. Joachim B. Olsen are și un slogan special: „Cand terminați sa va masturbați, votați pentru Jokke!” Barbatul, care in trecut a fost sportiv, a caștigat o medalie de argint la aruncarea greutații in timpul Jocurilor Olimpice…

- Apelul in dosarul in care mai multe persoane sunt urmarite pentru luare de mita a avut termen la Curtea de Apel Constanta. Apelant este Directia Nationala Anticoruptie Constanta, asta dupa ce magistratii de la Tribunalul Constanta s au pronuntat, pe 16 aprilie 2018, in dosarul in care mai multi vamesi,…

- Niciun ferry boat nu a plecat miercuri din portul Pireu, Atena, din cauza unei greve a marinarilor, impiedicand turistii sa viziteze insulele grecesti pe intreaga durata a zilei de 1 mai, transmite AFP, preluat de Agerpres.

- Situl arheologic al Acropolei din Atena, unul dintre cele mai faimoase monumente ale antichitatii, a fost redeschis in mare parte joi dimineata, dupa ce cu o zi inainte in zona au fost ranite patru persoane din cauza unui fulger, a anuntat Ministerul grec al Culturii, relateaza AFP. "Situl este deschis…

- Chef Florin Dumitrescu are parte de una dintre cele mai importante zile din viața sa. Acesta iși aniverseaza una dintre fetițe. Chef Florin Dumitrescu, unul dintre cei mai cunoscuți jurați de la show-urile culinare, este casatorit cu Cristina. Chef Florin Dumitrescu și soția sa, Cristina, doua fetițe:…