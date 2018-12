Premierul albanez remaniază cabinetul pe fondul protestelor studenţeşti şi anticorupţie Premierul albanez Edi Rama a remaniat vineri opt ministri din cabinetul sau in contextul valului de proteste studentesti si anticoruptie si a cerut guvernului sau sa se gandeasca mai bine cum sa-si tranforme mandatul intr-unul de realizari, relateaza Reuters. Studentii care doresc o injumatatire a taxelor si o dublare a bugetului pentru invatamantul universitar protesteaza cu miile de la inceputul lui decembrie si au anuntat ca nici macar nu vor discuta cu autoritatile daca guvernul nu le accepta integral revendicarile. Din ultima parte a lunii noiembrie protesteaza si locuitorii ale caror case… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

