Stiri pe aceeasi tema

- Albania si-a declarat sprijinul luni pentru Kosovo in disputa vamala pe care a declansat-o cu Belgradul, impunand taxe de 100% asupra produsele sarbe, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. "Aceasta este o reacţie politică împotriva statului ce înjunghie Kosovo pe la…

- Un barbat din statul australian Queensland a murit dupa ce a fost atacat de un rechin. Victima, in varsta de 33 de ani, inota in apropiere de zona Cid Harbour, cand a fost muscat de maini si picioare, provocandu-i rani severe.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca pe președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care vrea sa fie desemnat candidat comun PSD-ALDE la prezidențiale, „l-a apucat dragul” de Klaus Iohannis. Social-democratul transmite ca ”PSD nu poate fi șantajat”. „Merg…

- Premier Albaniei, Edi Rama, a anuntat ca intentioneaza sa interzica jocurile de noroc si casele de pariuri, anunta AFP, preluata de mediafax.. Masura ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Decizia vine la cateva luni dupa ce Skenderbeu a fost suspendata timp de zece ani din cupele…

- Emisiunea GSP LIVE l-a avut azi invitat pe Robert Popescu, un junior de 15 ani de la Clinceni, lovit cu bestialitate de un adversar in timpul partidei Clinceni - Chiajna din Liga Elitelor. Cristian Tanase, președintele Concordiei, a intervenit la GSP Live și a prezentat poziția adoptata de club in…

- NATO va cheltui peste 50 de milioane de euro in prima faza a lucrarilor pentru transformarea bazei aeriene de la Kucova, in Albania, in baza de suport logistic, antrenament si exercitii a Aliantei, a afirmat ministrul albanez al apararii, Olta Xhacka, transmite vineri Reuters. Aceasta baza reprezinta…

- Main eventul UFC 229, lupta dintre Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov s-a transformat intr-o adevarata bataie ca in jungla, iar o filmare care a surprins totul arata ca si irlandezul a vrut sa se implice in scandalul declansat imediat dupa ce adversarul sau l-a facut sa cedeze.

- Iulia Albu și-a spus parerea cu privire la vestimentația purtata de Bianca Dragușanu. Fashion editorul a criticat dur hainele pe care le poarta fosta soție a lui Victor Slav, noteaza click.ro. „Nu cred ca cineva credea cu adevarat ca va fi impresionat de rochia purtata de fosta asistenta tv. Fosta blonda…