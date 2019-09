Unitățile școlare din județ, verificate înaintea începerii anului școlar

Unitățile școlare din județ, verificate înaintea începerii anului școlar in Social / on 06/09/2019 at 11:57 / Deși luni, 9 septembrie, începe un nou an școlar, 45 de unități de învățământ din Teleorman nu sunt autorizate sanitar, cele mai multe… [citeste mai departe]