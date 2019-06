Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, președintele PSD București și primarul Capitalei, lipsește joi de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Firea anunțase de saptamana trecuta ca in aceasta perioada este programata pentru o intervenție chirugicala. Joi, in ziua in care are loc ședința CExN PSD, Gabriela Firea…

- "Cand eram ministrul Dezvoltarii, am imaginat PNDL pentru ca experiența de președinte al Consiliului județean mi-a dat posibilitatea sa cunosc problemele cu care se confrunta fiecare comunitate, indiferent de dimensiune. Mulți mi-au spus atunci ca e o nebunie și ca nu voi reuși. Azi, rezultatele…

- În plina campanie pentru alegerile europarlamentare, liderul PSD Liviu Dragnea le promite primarilor 10 miliarde de euro din noul Fond de Dezvoltare și Investiții pentru drumuri, canalizare, rețele de electricitate sau locuințe sociale. Dragnea a scris, joi, pe Facebook, ca, începând…

- "Cand eram ministrul dezvoltarii am imaginat PNDL pentru ca experiența de președinte al Consiliului județean mi-a dat posibilitatea sa cunosc problemele cu care se confrunta fiecare comunitate, indiferent de dimensiune. Mulți mi-au spus atunci ca e o nebunie și ca nu voi reuși. Azi, rezultatele vorbesc…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca, din perspectiva funcției pe care o deține, trebuie sa se implice la nivel european in combaterea antisetismului, pe mandatul Președinției romane a Consiliului UE, astfel incat "vocea noastra sa fie auzita in celelalte state membre ale UE", potrivit Mediafax.

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, va lua parte, in zilele de 4 si 5 aprilie, la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale Initiativei B9, care va avea loc la Varsovia. La activitate, co-organizata de Ministerul Apararii Nationale din Polonia si Ministerul Apararii Nationale din…

- "Au fost intalniri foarte bune aici, la Washington, am avut intalnire cu vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, cu secretarul pentru comert, Ross (Wilbur - n.r.), si cu speakerul Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dar si cu premierul Netanyahu. A fost foarte importanta participarea la…

- Premierul Viorica Dancila, declarații importante din SUA in cadrul conferinței AIPAC (Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice). Ea a anunțat ca are un mesaj de transmis din partea președintelui Camerei Deputaților din Romania, Liviu Dragnea - un mesaj prin care sunt anunțate…