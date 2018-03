Stiri pe aceeasi tema

- Starea adolescentului de 14 ani, care a suferit arsuri multiple, sambata, dupa ce a aruncat cu lichid inflamabil in soba, nu este una liniștitoare. Medicii salajeni au decis, in urma multiplelor investigații facute duminica, sa il transfere la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii > din Capitala,…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la ficat.Citește și: SURSE - Operațiunea Centenarul a devenit vaca de muls a Guvernului: nebunie totala in ministere Medicii de la Spitalul Elias i-au…

- Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la ficat, potrivit observatorulph.ro Medicii de la Spitalul Elias i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Starea de sanatate…

- Cristian Țanțareanu traverseaza o perioada critica. Cunoscutul om de afaceri a fost, din nou, internat in spital, iar veștile sosite din partea medicilor nu sunt tocmai imbucuratoare. Cristian Țanțareanu, care in aprilie va implini varsta de 74 de ani, a fost diagnosticat in 2011 cu cancer de colon,…

- Cristian Țanțareanu este internat in spital. Starea de sanatate acestuia nu este deloc buna, dupa ce in anul 2011, acesta a fost diagnosticat cu cancer la colon, potrivit libertatea.ro.. Afaceristul a povestit care este starea lui de sanatate.Sorina Matei prezinta datele din rechizitoriul…

- Barbatul care a fost aruncat de pe podul peste raul Sasar din municipiul Baia Mare de un barbat si o femeie se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, cu un prognostic rezervat din partea medicilor, a declarat marti, pentru Agerpres, managerul unitatii medicale,…

- Barbatul care a fost aruncat de pe podul peste raul Sasar din municipiul Baia Mare de un barbat si o femeie se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, cu un prognostic rezervat din partea medicilor, a declarat marti, pentru AGERPRES, managerul unitatii medicale,…

- Cristian Țanțareanu, internat in spital. Starea de sanatate acestuia nu este deloc buna, dupa ce in anul 2011, acesta a fost diagnosticat cu cancer la colon. Afaceristul a povestit care este starea lui de sanatate, dar și despre cum a reușit sa scape de boala crunta. “Nu pot sa spun ca fac prea bine.…

- Otilia Bilionera, la un pas de moarte! Artista a avut un chist care a cauzat complicatii. Aceasta a ajuns pe ultima suta de metri la spital unde medicii au operat-o de urgenta. Acestia i-au salvat viata pe ultima suta de metri. Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator. Otilia…

- Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator, scrie ciao.ro. Otilia Bilionera este multumita ca medicii i-au salvat viata pe moment, dar si ovarele. Aceasta a recunoscut ca, dupa operatie, a intrat in depresie. Ba mai mult, din vara si pana in prezent, cantareata a fost sub tratament…

- F. T. Personalul din cadrul compartimentului “Prevenire” al Inspectoratului Pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova a derulat 21 de actiuni de control la operatori economici, institutii si unitați administrativ-teritoriale din județ. Potrivit unui comunicat de presa transmis la…

- "Este adevarat, am probleme de sanatate, am suferit o semipareza. Acum sunt in perioada de recuperare, urmeaza sa mai fac niște analize. Sunt internat, ținut sub observație, trag speranțe ca voi fi, din nou, bine. Imi doresc din tot sufletul sa ma refac și sa-mi continui viața. Dar trebuie sa țin…

- Fetița Elenei Hueanu, internata de urgența intr-un spital din Germania. Alessia a racit foarte tare și a ajuns pe mana medicilor, cu temperatura 40. Mama ei trece prin momente grele, mai ales ca i s-a spus ca este vorba de un virus. Elena Hueanu, care locuiește in Germania, a mers la un spital privat,…

- Jean Paler este un actor de comedie. A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film la clasa maestrului Dem Radulescu si, de atunci, a jucat pe scene alaturi de nume mari ale lumii artistice de la noi. Intr-un interviu de acum cativa ani, Jean Paler marturisea ca, in vremea comunismului, castiga bani…

- Probleme de sanatate pentru un mare actor roman! Vorbim despre Jean Paler, despre care jurnalistii de la Spynews scriu ca a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti. Potrivit acestora, starea de sanatate a artistului este fragila. Citeste si: Avertisment extrem de DUR al unui miliardar:…

- Probleme de sanatate pentru Jean Paler. Actorul a fost internat de urgența la spital, in Ploiești, la sectia Cardiologie. Acesta a luat un tratament pentru diabet si mai multe organe i-au fost afectate. Artistul va sta in spital o saptamana. In uma cu cațiva ani, veteranul actor de teatru…

- Actorul Jean Paler a fost internat de urgenta la spital, in Ploiesti, la sectia Cardiologie.Potrivit Antena3.ro, acesta a luat un tratament pentru diabet si mai multe organe i au fost afectate. Artistul va sta in spital o saptamana. ...

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- SOC si GROAZA la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare. Un BARBAT a sarit de la ETAJUL X. A MURIT pe loc. Un barbat aflat in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare a sarit, sambata, de la etajul 10. Barbatul a murit pe loc. Sambata, barbatul a urmarit cand personalul medical nu se…

- Un baiețel de doar 4 ani a ajuns in stare grava la UPU, miercuri seara, dupa ce s-a inecat in cada, cel mai probabil chiar in locuința parinților. Copilul a fost intubat și internat de urgența la Terapie Intensiva, iar medicii Spitalului Județean au facut tot posibilul sa-l…

- Cantareata Alina Eremia a ajuns de urgenta la spital din cauza epuizarii și a avut nevoie de ingrijiri medicale pentru a se pune pe picioare. A filmat 48 de ore pentru un videoclip. In ultima perioada artista și-a imparțit activitatea intre promovari și platourile de filmare, iar aceast lucru a ținut-o…

- Adrian Pavlovschi, unul dintre cei mai mari cascadori romani, se afla internat la spital si urmeaza sa treaca printr-o interventie chirurgicala dificila. Pavlovschi este cascador profesionist de 34 de ani, a absolvit Scoala Superioara de Cascadori, infiintata de regizorul Sergiu Nicolaescu si este specializat…

- Andreea Mantea a mers cu David, de urgenta, in toiul noptii, la o clinica privata. Vedeta a asteptat pe holul clinicii in timp ce medicii aveau grija de baietelul ei, scrie WOWbiz.ro. Andreea Mantea, dezvaluire naucitoare, in direct la tv: "Cel mai nebunesc loc unde am facut amor..." Prezentatoarea…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- "Pentru moment starea generala a copilului nu s-a modificat. Este hranit corespunzator pentru a recupera dezechilibrele si se initiaza un program de kinetoterapie pasiva. Referitor la bucata de os din craniu, aceasta nu este indicat sa mai fie folosita la patru luni de la operatie, acoperirea creierului…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de zile. Dieta…

- Rubens Barrichello (45 de ani), retras din circuitul Formulei 1 in 2011, a fost internat in spital dupa ce a acuzat o durere de cap severa in dimineata zilei de sambata, 27 ianuarie, iar in prezent se afla sub supravegherea medicilor, scrie autosport.com. ...

- La sase luni de la moartea Denisei Raducu, tatal ei, Emilian, a ajuns pe mana medicilor. Situatia este una delicata, spun apropiatii lui. Pe vremea cand fiica lui era bolnava, Emilian a suferit o semipareza, iar simptomele par sa se fi extins in prezent. Emilian Raducu nu se simte deloc bine, iar familia…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probeme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia. In urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit…

- IMAGINI Simona Halep, spitalizata de urgenta intr-un spital din Melbourne. Vezi ce a patit…FOTO Simona Halep a fost spitalizata din cauza deshidratarii pentru cateva ore dupa finala Australian Open, pierdut duminica in fata jucatoarei daneze Caroline Wozniacki. Presa australiana relateaza ca Simonei…

- Vesti de ultim moment despre Simona Halep. Efortul depus, sambata, in finala jucata la Australian Open, si-a spus cuvantul, iar sportiva noastra a ajuns pe mana medicilor. Presa din strainatate scrie ca Simona Halep a acuzat o stare de rau dupa meciul jucat la Australian Open, ajungand la spital sambata…

- Ionela Prodan (70 de ani) are o silueta de vis dupa ce a dat jos 25 de kilograme, dar fericirea ei a fost umbrita de un episod care i-a pus in pericol viata, scrie click.ro. Cantaretei de muzica populara i s-a facut rau si a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri acute in…

- Ionela Prodan a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Anamaria Prodan nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni, unde medicii au intervenit instant.

- Un moment extrem de tensionat a avut loc la Exatlon Romania! Ionut s-a accidentat destul de serios si a fost nevoit sa paraseasca spatiul de joc intr-o ambulanta! Starea lui a fost la limita pentru o perioada de timp, dar, din fericire, momentele grele au trecut!

- Un cuplu din Kenya a trait rusinea vietii lor dupa ce o partida de amor i-a dat de gol. Au fost nevoiti sa cheme ambulanta, dupa ce strigatele de durere ale amorezilor au ajuns pana la receptia hotelului in care se aflau.

- Pele, legenda fotbalului brazilian, este internat intr-un spital din tara sa dupa ce si-a pierdut cunostinta joi dimineata din cauza oboselii accentuate, a anuntat vineri Asociatia Ziaristilor de Fotbal...

- Pele, considerat a fi cel mai bun jucator de fotbal al tuturor timpurilor, se confrunta cu probleme de sanatate. La cei 77 de ani ai sai, fostul fotbalist brazilian a fost internat la un spital din Brazilia...

- Starea mamei copilului mort in accidentul din apropierea satului Todirești s-a agravat. Tanara de 24 de ani a fost conectata la aparate in secția de reanimare a Spitalului de Urgenta din Capitala. Medicii spun ca șansele supravietuire sunt minime.

- Doua persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri în localitatea Beșalma, UTA Gagauzia. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un barbat în vârsta de 61 de ani și o femeie…

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta...

- Din primele informații, se pare ca Florin Iordache avut o criza de colecist și urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale. Deputatul PSD este cel care conduce comisia speciala de modificare a legilor justiției și codurilor penale. Vezicula biliara, cunoscuta ca fierea sau colecistul, este un…

- Viața Adrianei Bahmuțeanu pare sa fie, la inceput de an, mai complicata ca niciodata. Iar problemele de sanatate par sa se țina scai de vedeta. Astfel, dupa ce a luat decizia, din cauza problemelor de sanatate pe care le are, sa se retraga de pe micul ecran, Adriana Bahmuțeanu a ajuns, iarași, la spital.…

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- O tanara de 20 de ani a ajuns la spital de cateva sute de ori, dar nu i-a facut pe medici sa o ia in serios aproape niciodata.A Abia cand a fost la un pas de moarte aceasta a reusit sa le atraga atentia celor din spital.A