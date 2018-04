Premierul a dispus constituirea Comitetului director pentru e-guvernare

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul director pentru e-guvernare, comitet interministerial, se va ocupa de coordonarea integrata a interventiilor de e-guvernare la nivelul institutiilor responsabile de implementarea, administrarea si functionarea serviciilor publice electronice aferente evenimentelor de viata, definite potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Estr vorba despre Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor. Deciziile au fost publicate vineri in Monitorul Oficial.

- Premierul Viorica Dancila are, incepand de luni, 26 martie 2018, un nou consilier in aparatul propriu de lucru in persoana Oanei Bulai, administrator public al judetului Neamt. Noul consilier de stat se va ocupa de problemele din domeniile educatiei si sanatatii, asa cum arata decizia primului-ministru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, în cadrul unei reuniuni a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre România a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, ca stam foarte bine la acest capitol.

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a cere lamuriri privind ingerințele Comisiei Europene in justiția din Romania.Reacția Vioricai Dancila vine dupa ce Antena 3 a prezentat un document in care apare o lista de nume…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia Fondului Monetar International in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.Discutii…

- Comitetul interministerial pentru proiectele de cooperare economica cu Republica Populara Chineza a fost infiintat printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial.Potrivit deciziei sefei Executivului, acest comitet a fost infiintat avand in vedere…

- Guvernul anunta înfiintarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale România - SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. Premierul Viorica Dancila spunea duminica seara ca problema imunoglobulinei…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit in functii de secretari de stat pe fiul lui Dumitru Buzatu (seful PSD Vaslui) si pe fiul lui Ioan Munteanu (seful PSD Neamt), potrivit unor decizii publicate pe 7 martie in Monitorul Oficial.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca are cunostinta despre declaratiile presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privitoare la Romania si ca, in opinia sa, fara a da sfaturi, un presedinte de tara trebuie sa fie al tuturor cetatenilor, inclusiv al celor care au alte...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca pozitionarea de-o parte sau de alta, dupa decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi este gresita si anormala. "Trebuie sa ne pozitionam de partea justitiei", a spus premierul la Romania TV. "Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader. (...) Nu sunt jurist,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sâmbata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pâna la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România va intra în

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, la Bruxelles, dupa discuția cu premierul Viorica Dancila ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. „Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat luni ca ministrul Justitiei este cel care trebuie sa prezinte public o evaluare privind situatia creata ca urmare a dezvaluirilor aparute in spatiul public legate de activitatea DNA. "Ministrul trebuie sa faca o evaluare, sa faca un raport, sa vina in spatiul public…

- Premierul Viorica Dancila a numit-o, vineri, director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Iuliana Mihaela Zobuian, aceasta fiind fost sef de cabinet al lui Liviu Dragnea, dar si martor in dosarul "Referendumul". Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit “autisti”, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, pe cei despre care spune ca “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”. “(…) Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, in care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca doreste o relatie interinstitutionala buna si cooperare privind proiectele importante pentru tara intre Presedintie, Guvern si Parlament, considerand "ca ceea ce se intampla acum in Parlament nu ne face bine". "Am spus acest lucru din start: vreau o relatie…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- Premierul Viorica Dancila a punctat datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica conform carora Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana, lucru care „arata viabilitatea programului de guvernare si ca trebuie sa mergem, in continuare, pe…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- In aceasta noapte a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 134, Decizia primului ministru Vasilica Viorica Dancila numarul 65 prin care Geronimo Raducu Branescu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale sanitare Veterinare…

- Un trio de excepție iși disputa postul de director tehnic al companiei județene Apa Serv: Ioan Pacala, Gheorghe Neculae și, cu voia Domnului și-a condițiilor de concurs, Radu Monda. Concursul, lansat inca de prin ianuarie, a inceput, efectiv, pe 5 februarie, data pana la care au putut fi depuse dosarele.…

- Conferinta a reunit nume care contribuie la organizarea evenimentului, si invitati speciali, veniti pentru a scrie primul episod al acestui proiect: Irina-Margareta Nistor (Ambasador cinema), Andrei Giurgia (Manager proiect Romania), Igor Cobileanski (Manager proiect Republica Moldova, regizorul filmului…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala, l-a numit Radu Dumitru Stanescu in functia de director comercial. El are o experienta de peste 20 de ani in management si consultanta, acumulata in organizatii locale si multinationale din Europa de Est,…

- Programul de Guvernare 2018 – 2020 este plin de surprize pentru beneficiarii masurilor propuse pentru a fi implementate. La capitolul Turism, Guvernul Dancila nu a renunțat la implementarea programului „Primul Centru de Agrement”, prin care sunt vizate investiții pentru crearea infrastructurii necesare…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. „Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. In direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.Vezi și: Ai grija cum faci curațenie! Pericolul…

- Brașovul, una din cele mai dinamice economii județene ale Romaniei, a trecut in ultimele doua decenii și jumatate printr-o transformare radicala, vechii coloși industriali ai perioadei comuniste facand loc unui numar semnificativ de investiții private de succes, susținute atat prin infuzii de capital…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus vineri cererea de finanțare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei naționale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) și va raspunde…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata Romaniei trebuie…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Salariul minim…

- Florin Vodita a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca, totodata, inceteaza si calitatea lui Florin Vodita de conducator…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat ca nu exclude impozitul pe gospodarie din Programul de Guvernare al Cabinetului Viorica Dancila, insa a menționat ca nu se știe forma acestuia și ca nu se va implementa pana cand nu va fi gata. Impozitul pe gospodarie a aparut inițial anul trecut, in Programul…

- Liberalii vor sa lupte pentru fotoliul de premier, anunța purtatorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, cel care afirma ca partidul este pregatit pentru negocieri pentru o noua majoritate. ”O solutie pentru schimbarea puterii ar fi intoarcerea la popor, insa, formula constitutionala…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania anunța o conferinta de presa care va avea loc marți, 16 ianuarie 2018, ora 10:00, la sediul CNIPMMR din Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, etaj 1, sala Protocol. In cadrul conferintei vor fi abordate urmatoarele…

- La Universitatea de Vest va avea loc o noua conferința publica, pe o tematica dedicata studiilor de securitate, in cadrul programului masteral de Studii de Securitate Globala, desfașurat de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicarii din Universitatea de Vest din Timișoara.…