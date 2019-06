Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a demis pe Remus Borza din funcția de consilier economic, dupa declaratiile acestuia privind reducerea numarului de bugetari si de ministere, spun surse guvernamentale. Anunțul vine la doar o saptamana de la numirea in funcție.

- Consilierul economic al premierului Viorica Dancila a declarat sambata, la Antena 3, ca susține reducerea numarului ministerelor.„La Guvern trebuie sa mai reducem din ministere. Mai raruț e mai draguț. E mai eficient, mai raman bani sa facem și o fabrica in Romania”, a spus Remus Borza.…

