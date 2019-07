Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a demis, miercuri, din funcția de membru in Consiliul de Programare Economica, pe Cristian Socol și Andrei Tudorel, profesori universitari doctori la ASE, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.„La data intrarii in vigoatre a prezentei decizii inceteaza…

- „La data intrarii in vigoatre a prezentei decizii inceteaza mandatul de membru in Consiliul de Programare Economica, numit prin decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de pROGRAMARE Economica, urmatoarele persoane: -Cristian Socol- profesor universitar doctor,…

- Premierul Viorica Dancila i-a eliberat din functia de membru al Consiliului de Programare Economica pe Cristian Socol, fost ideolog economic al PSD, si pe Andrei Tudorel, presedintele Institutului National de Statistica.

- Monitorul oficial a republicat ordonanța de privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP), instituție care seamana foarte mult cu un minister, având în vedere atribuțiile, adica inițiaza proiecte, propune, administreaza scheme de ajutor de stat etc.…

- Anca Alexandrescu a fost eliberata joi din functia de consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia privind incetarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului in cazul Ancai Alexandrescu a fost publicata in Monitorul Oficial. Anca Alexandrescu a…

- "Peste 50% din populatia Romaniei este feminina, educatorii sunt in majoritate femei, multe femei sunt implicate in viata politica si civica, suntem, deci, coautoare, cu responsabilitati depline la multe dintre proiectele legislative prin care ne dorim sa schimbam lumea. Ca prim-ministru al Romaniei,…

- Sindicatul Studentilor din Facultatea de Cibernetica, Statistica și Informatica Economica (SiSC) aduce in prim plan cea de-a IV-a ediție a proiectului Dare to Speak. Prin acest proiect, SiSC incureajeaza...