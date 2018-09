Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a solicitat ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un proiect de act normativ care sa ajusteze unele prevederi legale in raport cu situația existenta și sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect și echitabil al contribuabililor,…

- Viorica Dancila vrea TVA de 5% pentru serviciile din turism, printre multe alte masuri economice solicitate, in vederea „creșterii atractivitații mediului de afaceri din Romania”, informeaza Guvernul Romaniei, prin intermediul unui comunicat. VIDEO / Trips&Tricks va așteapta cu Insula Marilor Zei și…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat sambata o ordonanta de urgenta pentru scaderea TVA de la 9% la 5% pentru serviciile de restaurant si de catering, cazare si activitati sportive, recreative si distractive. Conform comunicatului Guvernului, principalele prevederi ale proiectului de act…

- Guvernul a aprobat o Ordonanța prin care se asigura sprijin autoritaților publice locale in finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Prin acest mecanism, unitațile administrativ-teritoriale ale administrației publice locale pot accesa, in cursul acestui an, imprumuturi din venituri din…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la termenul de depunere al Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prilej pentru a analiza cateva aspecte. Declaratia unica se depune, in general, de catre contribuabilii care si anterior de 1 ianuarie…