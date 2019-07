Stiri pe aceeasi tema

- Primul-ministru Viorica Dancila i-a cerut ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, sa-l demita pe Narcis Neaga din funcția de director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Șefa Guvernului ii imputa lui Neaga intarzierile la construirea autostrazii Pitești-Sibiu,…

