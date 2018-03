Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta o Ordonanta ce vizeaza infiintarea comisiei pentru aderarea Romaniei la zona euro, din conducerea careia vor face parte premierul si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. Dancila a…

- Viorica Dancila a spus ca dupa aparitia in spatiul public a scrisorii Comisiei Europene din octombrie 2012 in care se cereau informatii despre dosare din instante a solicitat Ministerului Justitiei o analiza, iar institutia i-a transmis in aceasta dimineata ca "au mai existat astfel de practici"…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, marti, pe Paivi Pohjanheimo, ambasadorul Republicii Finlanda in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe componenta cooperarii in domeniul educatiei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, tema centrala a discutiilor…

- Prin decizia prim-ministrului Viorica Dancila, a fost infiintat Comitetul interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale Romania-SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall. Citește și: Mutare SURPRIZA…

- "Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei. Probabil astazi vom stabili, nu am stabilit insa o data, dar cred ca - cat mai curand - vom face o evaluare", a afirmat premierul, la sediul PSD.…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Interventie de ultim moment chiar la sediul Guvernului. O ambulanta a fost solicitata dupa ce unei angajate i s-ar fi facut rau. Medicii au sosit de urgenta la Palatul Victoria, unde femeia a primit ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor Romania TV, ar fi vorba de o femeie, angajata in…

- In mesajul postat pe site-ul Guvernului, Viorica Dancila aminteste ca miercuri se implinesc 85 de ani de la instituirea primelor structuri de protectie civila in Romania. Premierul a evidentiat modul exemplar in care reprezentantii protectiei civile din Romania s-au mobilizat in aceasta perioada,…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip, informeaza agerpres.ro. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere…

- Dancila, despre Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat la presedintia Romaniei Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica, solicitata sa comenteze o eventuala candidatura a liderului PSD Liviu Dragnea, la presedintia Romaniei, ca este prematura o astfel de discutie, precizand insa…

- A fost prima intalnire a premierului cu familia Regala, de la investirea guvernului condus de Viorica Dancila. Au fost discutate subiecte privind activitatea publica a Familiei Regale in vederea promovarii și susținerii Președinției Romaniei a Consiliul Uniunii Europene din ianuarie-iunie…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut…

- Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, a anunțat, miercuri, dupa ședința PSD, ca șefii de CJ se vor reuni joi la Parlament, urmând sa participe și premierul Viorica Dancila, dar și mai mulți miniștri.

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept, sa continue lupta impotriva coruptiei.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Este nevoie de un proiect de reformare a Poliției, de proceduri clare si eficiente in lupta impotriva infractorilor. Este semnalul pe care il trage premierul Viorica Dancila, prezent la bilanțul IGPR pe anul trecut. Cu toate acestea Romania este o țara sigura, a adaugat premierul.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, vineri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel, Tamar Samash, prilej cu care a fost subliniata importanta simbolica a anului 2018 pentru dinamica relatiilor bilaterale, fiind reiterat interesul partii romane pentru finalizarea proiectului…

- Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, a criticat, intr-o postare pe Facebook afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul", Dragu afirmand ca postarea sa poate fi considerata o sesizare…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a confirmat in cadrul unei conferinte de presa, ca ministrul Justitiei a avut o scurta discutie cu premierul Viorica Dancila, in contextul scandalului declansat de inregistrarile publicate de fostul deputat Vlad Cosma.Citeste si: ALERTA - Ministrul…

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- Viorica Dancila a dezvaluit, inaintea ședinței BPD a PSD, ca i-a transmis ambasadorului SUA Hans Klemm ca dorește ca Romania "sa devina producator de armament pentru toata zona"."Acum am terminat intalnirea cu domnul ambasador. Am discutat despre OCDE, am vorbit de viza pentru romani, despre…

- Intalnirea prim-ministrului Viorica Dancila cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, desfasurata luni, la Palatul Victoria, s-a incheiat. Ambasadorul Hans Klemm a venit la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ o ora cu premierul. „Am terminat intalnirea, am ridicsar…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. "Romania va primi in aceasta perioada, 2018 - 2019, 109 refugiati de origine…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA in mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se arata in mesajul transmis de premierul Viorica…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate. ”Am discutat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va face altceva decat sa "finalizeze subordonarea Justitiei fata de interesele lui Liviu Dragea", iar Romania, la 100 de ani de la Marea Unire, se confrunta cu perspectiva unui…

- „Vreau sa subliniez clar ca voi conduce un guvern politic, un guvern care este propus și susținut de majoritatea parlamentara. Aceasta țara trebuie condusa de catre cei aleși, nu de catre cei numiți. Prin urmare, guvernul va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv in fața celor aleși,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil”, a mai spus premierul desemnat.…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a subliniat in Parlament ca „Nu voi introduce nicio taxa noua in Romania”. Dancila a mai spus ca vrea ca Romania sa fie in prima jumatate a clasamentului celor mai puternice economii din UE pana in 2020. ”Romania sa fie pana in 2020 printre cele mai puternice economii…

- “Avem un al treilea Guvern Dragnea, putem sa spunem Guvernul Dragnea 3. Acum se pare ca si-a gasit, in sfarsit, varianta perfecta in conducerea Guvernului si foarte probabil in urmatoarele doua luni vom vedea o noua ofensiva impotriva Justitiei, de data aceasta avand omul care sa il asculte acolo”,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a prezentat, vineri, principalele modificari aduse programului de guvernare PSD-ALDE, in guvernul condus de Viorica Dancila. Astfel, taxa de solidaritate a fost eliminata, legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii și…

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la presedintele PSD,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare, o abordare…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare, raspunzand astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor, daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern. „Nu va…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Protestul - la care iau parte cateva persoane - a inceput la ora 21.00, in fata Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anuntat pe Facebook de catre Initiativa Romania. Manifestantii au coli A4 cu mesajele "De ce?" si "Comisia de la Venetia". Ei au fost legitimati de catre jandarmi, care…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului […]

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan."Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. "Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Ca europarlamentar, Viorica Dancila a aparat in Parlamentul European actiunile PSD-ALDE privind justitia, in mai multe cuvantari. In 1 februarie 2017, in Parlamnetul European, Viorica Dancila a anuntat ca in Romania au avut loc proteste violente, cu petarde si pietre aruncate.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare. Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu…