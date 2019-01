Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci ușor la Cluj, in acest sfarșit de saptamana, fiind prognozate și ninsori sau precipitații mixte.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 2 grade Celsius și -1 grad Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros și se anunța precipitații mixte.Sambata,…

- In acest weekend, meteorologii anunta viscol puternic, ger si ninsori, in mai multe zone din tara. Vremea va fi geroasa mai ales dimineata, cu precadere in nord, nord-est si centrul tarii.

- Vreme extrema si trafic aerian dat peste cap în Europa. KLM anunta, pentru marti, anularea a peste 150 de zboruri, spre si dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza unei furtuni care este programata sa loveasca marti Olanda, transmite Reuters.

- Operatorii din transporturi se pregatesc de ample proteste in tara si in Europa, considerand ca Ministerul Transporturilor a pus pe butuci intregul sector al transporturilor rutiere, se arata intr-un comunicat al Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT). „Activitatile Ministrului Sova in domeniul…

- Spider-Man se intoarce inca o data pe marile ecrane. Anul acesta Hollywood-ul a diversificat profilul eroilor sai, iar noul om paianjen este afro-american si hispanic. Adio Peter Parker, bun venit Miles Morales, noteaza AFP. La mai putin de un an de la succesul 'Black Panther', primul supererou…

- Evoluțiile din economia Romaniei provoaca ingrijorari in randul analiștilor economici, care anticipeaza deja ca exista riscul unei recesiuni tehnice in 2019 sau in 2020.Ziarul Financiar: Evolutia Romaniei depinde in mod semnificativ si de ceea ce se intampla in SUA si, mai cu seama, in…

- Netflix vorbea de curand despre posibilitatea introducerii unor abonamente mai ieftine pentru a atrage noi utilizaotri din anumite regiuni, iar primele semne au inceput deja sa apara. Utilizatorii din Malaezia raporteaza ca serviciul de streaming a introdus un nou abonament, la jumatate de pret fata…

- Vremea începe sa se mai raceasca la Cluj, în zilele urmatoare, anunța meteorologii, însa cerul va fi predominant senin.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 16 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi predominat senin, pe tot parcursul zilei.Sâmbata,…