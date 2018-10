Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum majoritatea suntem deja invațați, la finalul lunii octombrie, Romania trece la ora de iarna. La finalul acestei saptamani, in noaptea de 28 spre 29, mai exact in noaptea de sambata, ora 4:00 va deveni ora 3:00, astfel, așa cum suntem obișnuiți sa spunem, „vom da ceasurile inapoi”.…

- "Sper mai intai sa pot juca aici (n.r. - la Moscova) deoarece... Am avut 3-4 zile ca sa fiu pregatita pentru acest tuneu. Dar daca nu voi fi in stare sa joc aici, ma indoiesc foarte mult ca voi fi in stare sa joc la Singapore, deoarece vine foarte repede. Asa ca nu stiu acum, dar sigur voi lua o decizie…

- Penultimul weekend de septembrie aduce pe marile ecrane romanesti cinci pelicule care redau fiecare in cate o directie cum se trece de la justitie la drama si de la actiune la umor atunci cand este in joc constiinta unui erou sau a unei eroine.

- Apple a prezentat miercuri trei noi telefoane, care sunt mai scumpe decat niciodata. Cel mai accesibil este iPhone Xr, care pleacă de la 749 de dolari în SUA, la care se adaugă taxe. În România, va fi la minimum 800 de euro, cu cea mai mică variantă de stocare.…

- Filmul "O creatura delicata", in regia lui Serghei Loznita, cu actorul Valeriu Andriuta ("Dupa dealuri") in distributie si imaginea semnata de Oleg Mutu ("Moartea Domnului Lazarescu","4 luni, 3 saptamani si 2 zile", "Dupa dealuri"),...

- Incercand sa ma dezmeticesc in aceasta dimineața, dupa o sumara contabilizare a junghiurilor cu care am depașit cifra șapte cu zero in coada, mi-am sunat cațiva amici. De unii m-am desparțit ieri in nu știu ce imprejurare și cautam scuze pentru imperfecțiunile mele de gazda. Profesorul Irinel Popescu…

- Sorții au fost blanzi cu cele trei echipe romanești prezente in Liga Europa: CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova. Dar, pana atunci, mai au de bifat un tur. Astfel, daca va trece de armenii de la Alaskert Erevan in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, campioana CFR Cluj va evolua cu invingatoarea din…

- 3, 2, 1… Start! Cea de-a 43-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Cantecele Munților” debuteaza MIERCURI, 1 august, cu o seara tradiționala romaneasca, alaturi de Junii Sibiului. SIBIUL pune in lumina TRADIȚIA! Read More...