Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta susține ca Liviu Dragnea este speriat de situația din PSD și de procesul care va incepe pe 8 august la ICCJ, menționand ca liderul PSD știe ca la capatul apelului urmeaza o pedepasa privativa de libertate."Domnul Dragnea este un om care nu iese la lumina, e un om…

- Fanii fotbalului au primit ve"ti ingrijorEtoare. Celebrul Ronaldo, jucEtorul fenomen al na:ionalei Braziliei, a ajuns de urgen:E la spital, vineri seara. Fostul atacant a ajuns chiar la terapie intensivE.

- BANAT Vremea va fi calduroasa in orele amiezilor aproape pe tot parcursul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza. Media regionala a temperaturilor maxime diurne se va situa frecvent in jurul a 32 de grade, cu o ușoara tendința de scadere abia la sfarșitul celei de a doua saptamani,…

- Prin Dispozitia nr. 786 din 20 iulie 2018, primarul municipiului Buzau a convocat Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru vineri, 27 iulie 2018, ora 11.00, sedinta care va avea loc in sediul situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etajul !, Sala…

- Muzica adusa din ringurile de dans ale anilor '70 si povestea unui star al scenei lirice concureaza pentru atentia spectatorilor romani cu o continuare a unui hit in materie de suspans si actiune pe ecranele cinematografelor romanesti la finalul...

- Muzica adusa din ringurile de dans ale anilor '70 si povestea unui star al scenei lirice concureaza pentru atentia spectatorilor romani cu o continuare a unui hit in materie de suspans si actiune pe ecranele cinematografelor romanesti la finalul saptamanii.

- Invitata in emisiune, aceasta vorbește deschis despre viața ei și despre modul in care și-a descoperit aptitutinile care au consacrat-o. “La 16 ani am inceput sa ma joc cu energiil, doar ca m-am speriat cand am inceput sa vad niște lucruri din viitor, sa vad niște lucruri din trecut. Am inceput sa vad…