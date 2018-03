Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, Stella Ronner Grubacic, a acordat diplome echipelor care au creat, in cadrul "Culture Hack", cele mai bune trei aplicatii digitale ce promoveaza cultura.

- REDUCERI DE 1 MARTIE. Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat o reducere de 20% la toate rezervarile realizate astazi, 1 martie. Calatorii isi pot rezerva astfel bilete cu preturi care pornesc de la 39 de lei (pe un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse), spre destinatii…

- Luni seara, la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania a avut loc Gala Premiilor anului 2017 in cultura. Castigatorii au fost stabiliti in urma votului publicului (cu o pondere de 50% in decizia finala) si a deciziei unui juriu „extern”, format din directorul de programe de la Muzeul National…

- Cu acest prilej, vor fi oferite informații detaliate despre modalitățile de înscriere și participare la activitățile proiectului, etapele de parcurs, condițiile de eligibilitate și de accesare a subvenției nerambursabile pentru înființarea afacerii. Obiectivul general al…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad efectueaza cercetari intr-o cauza penala. In cursul zilei de astazi, in baza unor autorizatii emise de catre instanta, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, politisti de la Serviciul de investigare…

- Casa de Cultura din Odobești organizeaza vineri, 23 februarie, de la ora 11, in cadrul manifestarilor dedicate Centenarului Unirii de la 1918, evenimentul „Episcopii Unirii”. Pentru prima data, slujitorii Bisericii Ortodoxe și ai Bisericii Greco-Catolice din Transilvania vor fi omagiați impreuna, trecand…

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit, astazi, primul meci pe teren propriu din 2018 in faza semifinala a Ligii 1 al echipei feminine de baschet Phoenix Constanta. Echipa gazda a intalnit CSM CSU Oradea, in fata careia a cedat insa cu 59 61 25 25 la pauza . Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- evoMAG organizeaza cel mai mare eveniment de reduceri din aceasta iarna, Winter Black Friday, în perioada 16 - 25 februarie. Peste 18.000 de produse, din toate categoriile listate în site, vor beneficia de cele mai mari discounturi oferite în acest sezon, de pâna la 70%.…

- Intr-o carte de bucate tiparita in anul 1849 sunt prezentate 190 de retete culinare pe care gospodinele le faceau la mijlocul veacului al XIX-lea. In cele ce urmeaza va vom prezenta zece dintre retetele ce pot fi gasite in volumul „Carte de bucate. Cuprinde 190 ratete de bucate, prajituri, creme, spume,…

- Direcția pentru Cultura Neamț și-a propus un mod de ”conservare” a patrimoniului imaterial din județul Neamț. Deși instituția nu are decat 5 angajați și o mulțime de probleme de rezolvat, directoarea Rocsana Josanu a reusit sa organizeze arhiva si sa stabileasca proceduri de lucru, pentru ca institutia…

- In aceasta dimineata, la iesirea din orasul Ovidiu spre localitatea Mihail Kogalinceanu, zona Kartali a avut loc un accdident rutier. Din cauza conditiilor meteo, o masina a iesit pe contrasens si a intrat in coliziune cu un automobil care circula regulamentar. Din fericire, nu au fost victime. ...

- CFR Calatori ofera reduceri de Valentine's Day si de Dragobete cuplurilor de indragostiti, care isi vor putea face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucuresti, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Oferta se numeste "Plimbati-va in doi!!…

- Preturile medii solicitate pentru apartamentele scoase la vanzare au continuat sa se majoreze in prima luna a anului, dar avansul a fost sustinut aproape exclusiv de segmentul locuintelor noi, in timp ce preturile apartamentelor vechi fie au stagnat, fie au scazut, potrivit portalului Imobiliare.ro.…

- Constantin Budescu, fotbalist la vicecampioana Romaniei, FCSB, si la echipa nationala, si a botezat cel de al doilea copil, Sasha Mathias Constantin, iar la eveniment a participat si constanteanul Florin Patrascu, fost fotbalist la FC Farul si SSC Farul. Mijlocasul FCSB mai are un copil, tot baietel,…

- Situata la confluenta granitelor a trei judete, Prahova, Brasov si Dambovita, cabana Malaiesti este cel mai vechi adapost din muntii Bucegi. A fost construita la sfarsitul secolului al XIX-lea, mai exact in anul 1882, cu o prima destinatie administrativa, nu turistica, Malaiestiul a fost mai intai pichet…

- Aproape de 300 de rase diferite de animale mici de casa si pasari au fost aduse in standuri, vineri, pentru a fi prezentate publicului, indeosebi copiilor si elevilor de Asociatia Crescatorilor de Pasari si Animale Mici "Creasta Cocosului " Maramures, in cadrul unei expozitii gazduite de Liceul Teoretic…

- O eclipsa totala de luna se va produce pe 31 ianuarie in momentul unei luni pline "albastre", atunci cand satelitul natural va fi mai aproape de Pamant. Aceasta va produce ceea ce astronomii numesc "super Luna albastra sangerie", un eveniment celest rar.Citește și: Liviu Dragnea a schimbat…

- Nr. unic nr. format vechi : 1733 212 2018 Data inregistrarii 26.01.2018 Data ultimei modificari: 26.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort cu minori Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte BOSTINA ANDREEA Reclamant BOSTINA FLORIN DUMITRU Parat ...

- Liderii cei mai puternici din lume s-au întâlnit de marti în cadrul Davos 2018, pentru o conferința anuala de elita de patru zile cunoscuta sub numele de Forumul Economic Mondial.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca fondul de premiere din care se platesc stimulente inspectorilor fiscali, instituit prin Ordonanta 116/2017, nu se constituie din amenzile aplicate contribuabililor, ci din valoarea bunurilor confiscate. „Daca un inspector…

- Evenimentul se desfasoara la Hotel Marshal Garden, Calea Dorobantilor nr. 50B, Bucuresti, in data de 26 ianuarie 2018, intre orele 10.00 - 17.00, conform agendei prezentate mai jos: In acest curs vom parcurge impreuna pasii unui astfel de proces de vanzare, fiind atenti la toate elementele de care trebuie…

- Reduceri, oferte, stres, aceștia sunt factori care ne influențeaza sa cumparam mai mult decat avem nevoie. Specialiștii numesc acest lucru sindromul shopping-ului compulsiv. Oamenii care sufera de acest sindrom, fac intotdeauna cumparaturi pe fond emoțional, conform Digi24.

- Fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, a afirmat joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca banuieste ca raportul ar fi fost intocmit cu date mai vechi si probabil…

- In cadrul actiunilor care vor marca Centenarul Marii Uniri, in 2018, la Buzau va avea loc un eveniment de importanta nationala. Pe 17 mai, va fi reinaugurat Cimitirul Eroilor, cel mai mare cimitir de acest fel din Romania, care in prezent se afla in plin proces de reabilitare.

- Nr. unic nr. format vechi : 342 212 2018 Data inregistrarii 08.01.2018 Data ultimei modificari: 15.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte CIUREA ROBERT VALENTIN Reclamant TASSOU ZAFERA Parat ...

- Eveniment cum rar s-a mai vazut. Dintr-o remorca, care transporta catre un centru de colectare de fier vechi mai multe carcase de masini, au cazut, pe drumul de la CET, mai multe multe materiale. In urma impactului acestora cu soseaua, resturile de fier vechi au inceput sa arda ca o torta. Soferii,…

- Foarte multe personalitați din sport, showbiz și politica și-au anunțat prezența la primul eveniment de amploare al anului 2018: Gala Fitness-ului Romanesc, organizata de Gabriel Toncean, președintele...

- In scest an, in Pitesti se va pune accent pe reabilitarea infrastructurii rutiere. Printre arterele de circulatie pe care se va interveni se numara Calea Dragasani (de 60 de ani nu s-a lucrat aici), ...

- Scenograful Adrian Damian, premiat in 2016 cu premiul UNITER, a adus la Targul de carte Gaudeamus, unul dintre cele mai interesante proiecte: „Laboratorul de imaginar”. Sute de oameni au stat la coada pentru a citi in laboratorul lui Damian. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, scenograful a povestit…

- Daniela Nane și Ioana Maria Lupașcu vor prezenta un recital unic de muzica clasica și poezie de dragoste, marți, 16 ianuarie, de la ora 19, pe scena Centrului Cultural Reduta, de Ziua Culturii Naționale. „Pianul cu poeme” cuprinde poezii de Mihai Eminescu, Magda Isanos, Victor Eftimiu, Ernest Maftei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul.

- Cu ocazia Craciunului pe stil vechi, sarbatorit la 7 ianuarie, pe scena Tirgului de Craciun amenajat pe strada 31 august din Capitala vor evolua artiști și colectivele autohtone. Astfel, pe timp de zi vor concerta colectivele etno-folclorice din diferite colțuri ale țarii, iar serile vor fi colorate…

- Fotocredit: Audi Audi a prelungit in Germania programul "rabla" dedicat mașinilor diesel mai vechi, clienții interesați putand astfel cumpara la un preț redus un model EURO 6 nou pana la data de 31 martie 2018. Demarat in vara anului trecut și gandit a se termina la finele anului ce tocmai s-a…

- CFR Calatori introduce in perioada 1 ianuarie - 28 februarie programul „Trenurile Zapezii 2018”, cu reduceri tarifare de pana la 56 la suta pentru trenurile care au ca destinatie sau plecare, ori tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit CFR Calatori,…

- Vin de ani de zile, A®n preajma Anului Nou, tocmai din TA¢rgu NeamE› E™i colindAƒ, din zori E™i pA¢nAƒ-n searAƒ, strAƒzile din BistriE›a E™i din A®mprejurimi. aEzNe place la BistriE›a, venim A®n fiecare an, pentru cAƒ oamenii sunt generoE™i, ne aruncAƒ-n cap de toate aE“ bani, vin, mA¢ncare...aE, ne-a…

- Traditii si superstitii de Anul Nou in Asia Anul Noul chinezesc este sarbatorit undeva intre 17 ianuarie si 19 februarie, cand este Luna Noua, „Yuan Tan”. Chinezii din intreaga lume participa la procesiuni pe strada, unde sunt aprinse mii de lanterne. Ei cred ca spiritele rele sunt peste tot in acea…

- Apple a publicat pe site-ul oficial o scrisoare prin care isi cere scuze fata de clientii sai pentru faptul ca a incetinit intentionat iPhone-urile mai vechi pentru a putea conserva mai bine bateria acestora. Recunoasterea oficiala a atras dupa sine un scandal destul de mare, iar compania din Cupertino…

- Dupa ce a fost data in judecata in mai multe tari in urma scandalului privind reducerea performantelor pe modelele iPhone mai vechi, Apple a anuntat ca va oferi reduceri la bateriile de schimb. Compania si-a cerut scuze pentru ca nu le-a spus clar clientilor ca face acest lucru. Mai mult, Apple a promis…

- Gigantul american Apple ar putea fi nevoit sa dea explicatii in fata tribunalului dupa ce a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele iPhone-urilor mai vechi, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Potrivit Reuters, Apple este vizat de opt plângeri distincte care au fost…

- Ansamblul vocal-instrumental de copii si tineret „Canzonetta“ al Parohiei Evanghelice Biserica Neagra, compus din elevi ai Liceului „Johannes Honterus” din Brasov, ii invita pe brașoveni la un evenimet in spiritul Craciunlui. Concertul de Colinde programat de comunitatea Bisericii Negre…

- O nava folosita la cautarea ramasitelor zborului MH370 a gasit un submarin disparut acum peste 100 de ani. Cel mai vechi mister din istoria militara a Australiei a fost rezolvat odata cu descoperirea, linga Papua Noua Guinee, a epavei unui submarin disparut in timpul Primului Razboi Mondial, au anuntat…

- Anul acesta se implinesc 40 de ani de la moartea celui care a facut istorie si cariera in lumea cinematografiei, Charlie Chaplin. Centrul Cultural „Reduta” organizeaza, cu aceasta ocazie, un eveniment pentru a comemora „un alt fel de Chaplin”, de data aceasta prin mixaje cu muzica si prelucrari…

- Daca sunteți în cautarea unui smartphone, eMAG are o oferta care nu va va dezamagi. Iata cele mai importante reduceri emag la telefoane de azi. Pentru a profita de toate discount-urile oferite de magazinul online emag.ro la telefoane mobile, intrați aici. Reduceri eMAG…

- AIM (AOL Instant Messenger), una dintre cele mai vechi platforme de chat online, s-a inchis pe 15 decembrie. Serviciul, detinut de AOL, a fost lansat in urma cu 20 de ani, in 1997. Compania nu va lansa o alta aplicatie de mesagerie.

- Duminica, 18 decembrie 2017, de la ora 18, la Casa de Cultura Cugir, Asociația „Ține de Tine!”, in parteneriat cu Consiliul Elevilor Colegiului Național „David Prodan” va așteapta cu spectacolul caritabil “ARATA CA IȚI PASA!” Acest eveniment a devenit deja o tradiție, fiind organizat de 10 ani și este…

- În capitala sunt aproximativ 700 de ascensoare cu termenul de exploatare expirat: mai vechi de 25 de ani. Iar din 2009 pâna acum au fost schimbate doar 25 de ascensoare și modernizate în jur de 40. Primarul interimar Silvia Radu a declarat ca este inacceptabila o astfel de situație…

- In perioada 8 – 10 decembrie 2017, Euro-Motor ii așteapta pe toți cei care doresc sa descopere „Noul Duster” in showroomul Dacia de pe Calea București nr. 132. Timp de trei zile, cei interesați au posibilitatea de a testa noul model și de a afla detalii despre oferta completa de servicii…

- eMAG reduceri televizoare. Magazinul online emag.ro are reduceri mari la televizoare 4K Ultra HD in aceasta perioada. eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI. Acum, chiar si televizoarele cu rezolutie de cristal 4K Ultra HD pot fi cumparate la un pret accesibil. Unul…

- Capcom a gasit o cale originala de a-și promova viitorul joc, Okami HD, in Dota 2. Studioul a introdus curierul Amaterasu in Dota 2 Steam Workshop, unde gamerii il pot vota, pentru ca mai apoi sa fie introdus in jocul propriu-zis. Amaterasu este personajul principal din Okami HD. Okami…