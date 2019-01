Stiri pe aceeasi tema

- Noul film dedicat unui supererou, 'Aquaman', domina in acest weekend afisele cinematografelor din SUA, cu aspiratia de a urca pe primul loc in box office-ul nord-american, potrivit site-ului imdb. Erou pe Pamant si aparator al adancurilor, Arthur Curry (Momoa) va trebui sa isi…

- Drama in familia lui Ștefan Hrușca. Tatal artistului a incetat din viata. Interpretul de muzica folk, care locuiește de mai mulți ani in Canada, a ajuns de urgenta in Romania pentru a pregati ceremonia de inmormantare, informeaza B1 TV. Ștefan Hrușca a insistat ca tatal sau sa fie dus acasa pentru ca…

- Nu mai putin de sapte pelicule nou-noute intra pe ecrane in al doilea weekend de noiembrie si vin cu povesti fantastice si personaje care acopera o plaja de genuri, care pornesc de la adolescenta romana cu probleme pana la calutul care vrea sa fie ren, neuitand nici de soldatii de ambele sexe.

- Filmul de animatie ''Grinch'', in care un monstrulet morocanos incearca sa fure Craciunul, aduce atmosfera sarbatorilor de iarna pe marile ecrane si este principala premiera a acestui sfarsit de saptamana in cinematografele nord-americane, potrivit site-ului de specialitate IMDB. In…

- A fost un weekend de premiere, dar și de menținere pe locul intai in clasamente. Mai exact, este vorba de Thrillerul SF “Venom”, cu Tom Hardy in rol principal, care s-a menținut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend. Alaturi, in top 10, au fost cele doua premiere “A star is Born”, cu Lady…

- 'Halloween', "reinvierea" uneia dintre francizele cele mai de succes ale genului horror, este principala premiera a acestui sfarsit de saptamana pe afisele nord-americane si, conform prognozei de specialitate, ar putea depasi 60 de milioane de dolari in primul sau weekend de debut, relateaza…

- Lungmetrajul „First Man”, in care Ryan Gosling joaca rolul astronautului Neil Armstrong, a debutat sub asteptari in box office-ul nord-american de weekend, unde thrillerul SF „Venom”, cu Tom Hardy, s-a mentinut pe primul loc, scrie news.ro.Drama biografica Universal, regizata de Damien Chazelle,…

- Pelicula biografica ''First Man'', in care Ryan Gosling il intruchipeaza pe astronautul Neil Armstrong, se lanseaza vineri in cinematografele nord-americane, potrivit site-ului de specialitate IMDB. Dupa succesul muzicalului ''La La Land'' (2016), regizorul…