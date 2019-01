Stiri pe aceeasi tema

- "Glass", noul thriller regizat de M. Night Shyamalan, cu Bruce Willis, Samuel L. Jackson si James McAvoy, a avut cele mai mari incasari in box office-ul romanesc, inregistrand o suma 879.259 de lei in weekendul premierei.

- ''Glass'', cel mai recent film al trilogiei cu supereroi a lui M. Night Shyamalan, a intrat pe prima pozitie a box-office-ului nord-american dupa weekendul sau de debut, potrivit datelor preliminare publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP.…

- Filmul 'Glass', noua senzatie a regizorului M. Night Shyamalan, este principala atractie a acestui sfarsit de saptamana in cinematografele din SUA, care spera sa obtina incasari de aproximativ 50 de milioane de dolari in primul sau weekend de debut, relateaza vineri EFE. …

- Patru productii deschid noul an al lansarilor de film in SUA si Canada, trei dintre ele drame si o animatie care se adreseaza deopotriva copiilor si parintilor, in incercarea de a detrona superproductia "Aquaman" din fotoliul de lider in box office pe care-l ocupa confortabil cu incasari de peste…

- Duminica 6 ianuarie este dublu eveniment : Uranus cel rebel si imprevizibil iese din retrograd iar Luna este Noua in Capricorn dar si insotita de prima eclipsa 2019. Este vorba de eclipsa partiala de Soare in Capricorn. Insa pana maine si poimaine, avem ziua de azi. Iar azi avem parte de…

- ”Aquaman” a pastrat primul loc in box office-ul nord american si in ultimul weekend al anului, al doilea sfarsit de saptamana incheiat in frunte de productia cu care super-eroul DC incearca sa mai recupereze din succesul care a inclinat balanta incasarilor spre concurenta de la Marvel in acest an.

- Filmul 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', continuarea la 'Fantastic Beasts and How to Find Them', seria derivata din universul 'Harry Potter', se lanseaza in acest sfarsit de saptamana cu intentia de "a fermeca" box office-ul american, unde se asteapta sa inregistreze…

- "Bohemian Rhapsody", filmul despre viata lui Freddie Mercury si legendara trupa rock Queen, se mentine pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, pentru a doua saptamana consecutiv, cu incasari de 1.171.784,82 de lei.