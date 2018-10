Stiri pe aceeasi tema

- Tiffany Haddish si Kevin Hart in 'Night School' si simpaticii si muzicalii yeti din filmul de animatie 'Smallfoot' aduc o portie dubla de comedie in acest sfarsit de saptamana in cinematografele nord-americane, relateaza vineri EFE. Cu doi dintre cei mai in voga actori afro-americani…

- Cele mai recente roluri ale acestor staruri necesita, pe langa talent, și anumite trasaturi fizice. Cum altfel sa intri cu adevarat in poveste, daca interpretul nu aduce cu eroul in cauza? Ryan Gosling aka Neil Armstrong Actorul de 37 de ani filmeaza acum pentru pelicula First Man, regizata de Damien…

- Filmele "Kin" si "Operation Finale" sunt singurele lansari la nivel national din cinematografele nord-americane, intr-un sfarsit de august sarac in noi filme, situatie care insa favorizeaza comedia 'Crazy Rich Asians', primul film de la Hollywood cu un o distributie 100% din Asia, care ar putea…

- La un an si jumatate dupa ce Damien Chazelle, 33 de ani, a castigat premiul Oscar pentru regie cu efervescentul musical ''La La Land'', tanarul cineast se afla in fata adevaratului examen de maturitate regizorala cu productia biografica ''First Man'' despre celebrul…

- Cu sezonul de vara din cinematografele nord-americane apropiindu-se de final, principalele premiere ale acestui sfarsit de saptamana sunt comedia 'The Happytime Murders' (Cine trage sforile) si filmul de actiune 'A.X.L.', relateaza vineri EFE. Brian Henson, fiul lui Jim Henson, geniul…

- Thriller-ul 'Mile 22: Misiune secreta' este principala noutate din cinematografele nord-americane in acest sezon traditional sarac in premiere. Titlurile de pe afisele marilor ecrane sunt completate de comediile 'Crazy Rich Asians' si 'Juliet, Naked', de filmul epic 'Alpha'…

- Lungmetrajul "First Man", de Damien Chazelle, cu Ryan Gosling in rolul principal, va deschide cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Venetia, care va avea loc in perioada 29 august - 8 septembrie, potrivit variety.com.

