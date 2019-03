Stiri pe aceeasi tema

- ''Captain Marvel'', primul film din universul Marvel consacrat unei supereroine, se mentine pe prima pozitie a box-office-ului nord-american pentru a doua saptamana la rand, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP.…

- Nu mai putin de 13 productii sunt lansate in acest sfarsit de saptamana in cinematografele nord-americane, insa pozitia dominanta in box office detinuta de saptamana trecuta, de la lansare, a superproductiei "Captain Marvel" nu pare sa fie amenintata. ''Captain Marvel'',…

- 'Captain Marvel', primul film din universul studiourilor Marvel avand in rolul principal o femeie, este cea mai relevanta premiera a acestui sfarsit de saptamana in cinematografe, relateaza vineri EFE. Brie Larson, laureata a unui Oscar pentru cea mai buna actrita in 2016 in 'Room',…

- Comedia 'A Madea Family Funeral' si filmul horror 'Greta' sunt principalele noutati in cinematografele din SUA in acest weekend, dar niciuna dintre pelicule nu va putea detrona, potrivit estimarilor, popularul film 'How to Train Your Dragon: The Hidden World', aflat in fruntea…

- Filmul „Oh, Ramona”, regizat de Cristina Jacob dupa bestseller-ul ”Suge-o, Ramona!” scris de Andrei Ciobanu, a batut toate recordurile de audienta pentru o productie romaneasca, cinematografele raportand 111.881 spectatori dupa primul weekend de la lansarea peliculei. Comedia romaneasca a intrat pe…

- Filmul de science-fiction 'Alita: Battle Angel' si comedia 'Isn't It Romantic' sunt principalele premiere ale acestui sfarsit de saptamana, care se prelungeste pana luni 18 februarie, cand se sarbatoreste Ziua Presedintilor (Washington's Birthday), relateaza vineri EFE. Sub pecetea…

- Filmul de animatie ''The Lego Movie 2: The Second Part'' si comedia ''What Men Want'' sunt principalele noutati din cinematografele americane, ale caror incasari au scazut cu 15 la suta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, relateaza vineri EFE. In ''The…

- Filmul 'Glass', noua senzatie a regizorului M. Night Shyamalan, este principala atractie a acestui sfarsit de saptamana in cinematografele din SUA, care spera sa obtina incasari de aproximativ 50 de milioane de dolari in primul sau weekend de debut, relateaza vineri EFE. …