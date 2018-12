Stiri pe aceeasi tema

- „Aquaman” il aduce pe Jason Momoa in centrul unei aventuri epice, cu efecte vizuale coplesitoare ce reconstruiesc imperiul subacvatic al celor sapte mari. Jumatate om, jumatate zeu al marii, Arthur Curry (Momoa) va trebui sa isi dezvaluie adevarata identitate, sa isi foloseasca puterile pentru a ajuta…

- „Aquaman” il aduce pe Jason Momoa in centrul unei aventuri epice, cu efecte vizuale coplesitoare ce reconstruiesc imperiul subacvatic al celor sapte mari. Jumatate om, jumatate zeu al marii, Arthur Curry (Momoa) va trebui sa isi dezvaluie adevarata identitate, sa isi foloseasca puterile pentru a ajuta…

- Lungmetrajul "Aquaman", o productie Warner Bros. Pictures, cu Jason Momoa in centrul unei aventuri epice cu efecte vizuale care reconstruiesc imperiul subacvatic al celor sapte mari, va avea premiera in cinematografele din toata tara pe 21 decembrie, scrie news.ro. Jumatate om, jumatate…

- Filmul 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', continuarea la 'Fantastic Beasts and How to Find Them', seria derivata din universul 'Harry Potter', se lanseaza in acest sfarsit de saptamana cu intentia de "a fermeca" box office-ul american, unde se asteapta sa inregistreze…

- Filmul de animatie ''Grinch'', in care un monstrulet morocanos incearca sa fure Craciunul, aduce atmosfera sarbatorilor de iarna pe marile ecrane si este principala premiera a acestui sfarsit de saptamana in cinematografele nord-americane, potrivit site-ului de specialitate IMDB. In…

- Filmul horror 'Suspiria' si thrillerul de actiune 'Hunter Killer' sunt principalele noutati din salile de cinema din SUA in acest sfarsit de saptamana, desi se asteapta ca 'Halloween' sa domine din nou box office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv, relateaza…

- Pelicula biografica ''First Man'', in care Ryan Gosling il intruchipeaza pe astronautul Neil Armstrong, se lanseaza vineri in cinematografele nord-americane, potrivit site-ului de specialitate IMDB. Dupa succesul muzicalului ''La La Land'' (2016), regizorul…

- Tiffany Haddish si Kevin Hart in 'Night School' si simpaticii si muzicalii yeti din filmul de animatie 'Smallfoot' aduc o portie dubla de comedie in acest sfarsit de saptamana in cinematografele nord-americane, relateaza vineri EFE. Cu doi dintre cei mai in voga actori afro-americani…