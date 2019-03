Stiri pe aceeasi tema

- Debut reusit in box-office-ul nord-american pentru "How to Train Your Dragon: The Hidden World": animatia s-a instalat direct pe prima pozitie a clasamentului, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. In acest al treilea…

- Cel de-al treilea episod al seriei de animatie 'How to Train Your Dragon' domina afisele cinematografelor din SUA intr-un weekend foarte linistit, in care principala atentie este indreptata la Hollywood spre decernarea duminica a premiilor Oscar, relateaza vineri EFE. 'How…

- Filmul „Oh, Ramona”, regizat de Cristina Jacob dupa bestseller-ul ”Suge-o, Ramona!” scris de Andrei Ciobanu, a batut toate recordurile de audienta pentru o productie romaneasca, cinematografele raportand 111.881 spectatori dupa primul weekend de la lansarea peliculei. Comedia romaneasca a intrat pe…

- Animatia „Cum sa-ti dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc, cu incasari de aproximativ 700.000 de lei in al doilea weekend de la premiera, scrie news.ro.Filmul, pentru care si-au imprumutat vocile Cate Blanchett,…

- Versiunea americana a filmului 'Miss Bala', cu Gina Rodriguez in rolul principal, este principalul cap de afis al acestui sfarsit de saptamana, in mod traditional sarac in premiere si incasari de box-office ca urmare a desfasurarii celebrei Superbowl, finala ligii profesioniste de fotbal american…

- Drama "Serenity", cu o distributie de exceptie si filmul de aventuri pentru toata familia "The Kid Who Would Be King" incearca sa detroneze superproductia "Glass" de pe prima pozitie in clasamentul incasarilor din cinematografele nord-americane, pozitie pe care o detine inca de la debut, in urma cu…

- Filmul 'Glass', noua senzatie a regizorului M. Night Shyamalan, este principala atractie a acestui sfarsit de saptamana in cinematografele din SUA, care spera sa obtina incasari de aproximativ 50 de milioane de dolari in primul sau weekend de debut, relateaza vineri EFE. …

- Noul film dedicat unui supererou, 'Aquaman', domina in acest weekend afisele cinematografelor din SUA, cu aspiratia de a urca pe primul loc in box office-ul nord-american, potrivit site-ului imdb. Erou pe Pamant si aparator al adancurilor, Arthur Curry (Momoa) va trebui sa isi…