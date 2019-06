Stiri pe aceeasi tema

- Filmul de animatie "The Secret Life of Pets 2" si cel de actiune "Dark Phoenix" sunt principalele atractii ale unui sfarsit de saptamana neobisnuit de aglomerat, in care sunt lansate nu mai putin de 12 productii in cinematografele nord-americane. Cele doua pelicule sunt de altfel considerate principalele…

- Chris Hemsworth a decis sa ia o pauza de un an de la actorie pentru ca vrea sa iși petreaca mai mult timp cu familia sa. Actorul australian, in varsta de 35 de ani, care l-a interpretat pe Thor, zeul Fulgerului, in seria „Avengers”, spune ca vrea sa iși puna soția și cei trei copii pe primul plan. Decizia…

- Chris Hemsworth este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de la Hollywood. Numai anul acesta a avut doua roluri in blockbustere – Avengers: Endgame și Men In Black: International. Dupa 12 luni de filmare continua, acesta a anunțat ca se retrage de la Hollywood pentru tot restul anului 2019.…

- La sfarsitul saptamanii trecute nimic nu a putut sa opreasca superproductia Disney "Aladdin" sa se instaleze confortabil pe prima pozitie in boxoffice-ul nord-american, insa pentru a-si pastra aceasta pozitie inca o saptamana, Aladdin va trebui sa dea piept cu Godzilla, legendarul monstru aflat incepand…

- Pokemon, cunoscut din franciza Nintendo, devine personaj de film in "Pokemon Detective Pikachu", care, alaturi de comedia "The Hustle", isi va disputa primul loc in box office-ul american in acest sfarsit de saptamana. Alte premiere lansate in cinematografele americane sunt drama istorica "All Is…

- Noul lungmetraj Hellboy (2019) domina in acest sfarsit de saptamana afisele cinematografelor nord-americane, pe care mai sunt de asemenea prezente filmele 'Missing Link', 'Little' 'High Life', 'Teen Spirit' si 'After', informeaza vineri site-ul de specialitate…

- Box office-ul romanesc are un nou supererou preferat “SHAZAM!” Cel mai recent supererou din universul DC, ,,SHAZAM!” a impresionat publicul cu efectele sale speciale si scenariul plin de umor si a...

- 'Shazam!', noul film din universul cinematografic DC Comics, de data aceasta plin de umor, porneste ca favorit pentru a urca pe primul loc in box office-ul american, in acest sfarsit de saptamana, unde va avea ca principal rival filmul horror, 'Pet Sematary', relateaza vineri EFE.…